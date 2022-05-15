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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Side Kazılarının 75. yılı Side Müzesi’nde kutlandı

İHA

Side Kazılarının 75. yılı Side Müzesi’nde kutlandı

Side Kazılarının 75. Yıldönümü Side Müzesi’nin sergi ve kokteyl alanında düzenlenen etkinlikle kutlanırken Side kazılarına destek veren kurum, kuruluş ve işletmelere plaketleri verildi.
Side Kazılarının 75. yılı dolayısıyla Side Müzesinde düzenlenen etkinliğe, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Side Müze Müdürü Özay Özgür Ağar’ın aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Side Müzesinde düzenlenen etkinlikte, konukları Side Kazılarının 75. yılını anlatan fotoğraf sergisi karşıladı. Fotoğraf Sergisi; Gezginler ve Kaşifler, Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel, Prof. Dr. Jale İnan, Dr. Ülkü İzmirligil, Prof. Dr Hüseyin Sabri Alanyalı ve kazıların mevcut başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı dönemlerini yansıttı.
Kazı başkanlarının dönemlerinde Side kazılarında yapılan çalışmalar sergilendi. Side Müzesi’nin sergi ve kokteyl alanında bir araya gelen konuklar fotoğrafları inceledi. Side Müzesi’nin hamam bölümünde oluşturulan kutlama alanında Prof. Dr. Feriştah Alanyalı Side Kazı Başkanları arasında yer alan ve Türkiye’nin ilk kadın arkeoloğu olarak tarihe iz bırakan Prof. Dr. Jale İnan büstünün açılışını yaptı. Jale İnan’ın Amerika’da yaşayan oğlu Hüseyin İnan programa rahatsızlığı nedeni ile katılamadı. Programda Side Kazıları’na destek sunan kamu kurum, kuruluş ve işletmelere plaketleri Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı tarafından verildi.
Program Antalya Senfoni Orkestrası Sanatçılarının arp ve çello dinletisinin ardından sona erdi.

“Side’nin kazıdan çok konservasyon ve restorasyona ihtiyacı var”
Etkinlikte bir konuşma yapan Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Side Antik Kentinde kazıların başladığı 1947’den bugüne çok şeyin değiştiğini, kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Antalya Valiliği ve Anadolu üniversitesinin destekler ile sürdürüldüğünü belirterek, “Side Türkiye’nin en eski ve en önemli kazı alanlarından bir tanesidir. Side kazılarının 2022 yılı itibariyle çok iyi bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Side tarihi yarımadasının kentsel ve 3. Derece sit alanı olmasıyla birlikte Side'de çok pozitif değişiklikler oldu. Arkeolojik kazılarımız, onarımlar devam ediyor. 100. Yıla doğru çok daha önemli çalışmalar yapacağımızı umuyorum. Biz de kendi dönemimizde kazıları aldığımız noktadan daha iyi noktalara taşımayı başarırız. Kent bize çok önemli bilgiler vermeye başladı. Sadece sinegogla sınırlı değil, yeni bir liman agorası, yazıtlarıyla birlikte yeni ve çok önemli bir terapist tapınağı tespit ettik. Biz Roma döneminden bir terapist tapınağı olduğunu düşünürken, M.Ö. 300 yılından beri Helenistik dönemden bir tapınağın olduğunu gördük. Terapist Mısırlı bir tanrı. Bu bence arkeolojik açıdan çok çok önemli tespitlerden bir tanesi” dedi.
Ne kadar çok destek verilirse kazıların o kadar çok ilerleyeceğine dikkat çeken Alanyalı “Ama şu an Side’nin kazıdan çok konservasyona ve restorasyona ihtiyacı var. Biz de aldığımız destekleri şu an kazı için değil konservasyon ve restorasyon çalışmaları için kullanıyoruz. Bugün gelinen noktada Side’deki kaçak yapıların büyük kısmı yıkılmış, özel mülklerde kazılar yapılmış, taşınmaz kültür varlıklarının konservasyon ve restorasyonu tamamlanmış, binlerce eser Side Müzesine kazandırılmış, kentin tarihine ışık tutan çok önemli bilgilere ulaşılmıştır” diye konuştu.

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