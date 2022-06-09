“En iyi Narkotik Polisi: Anne” projesiyle anne ve anne adayları bilgilendirildi

Antalya’da anne ve anne adaylarına “En iyi Narkotik Polisi: Anne” projesi çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından eğitim verildi.

Antalya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce En iyi Narkotik Polisi: Anne projesi çerçevesinde bugüne kadar bin 435 anne ve anne adayına eğitim verildiği bildirildi. Devam eden programlar bünyesinde 9 Haziran’da KOM Şube Müdürlüğünce, Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren ve kadın çalışan istihdam eden ticari bir işletmede 65 anne ve anne adayına seminer verildi. Seminerde katılımcılar; uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı, olumsuz etkileri ve uyuşturucu madde ihbar hattı konularında bilgilendirildi.

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