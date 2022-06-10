Babaanne yemekleriyle gelen dev bir marka

İşletmeci kardeşler Mert Çelik ve Mehmet Murat Çelik, babaannelerinin yemek tariflerine inovatif dokunuşlar yaparak ‘Sıralı Kebap’ restoranını açtı. Yemeklerin gördüğü ilgi üzerine şubeleşme yoluna giden kardeşler markayı büyüterek yurtdışına taşıdı.

2004 yılından bu yana işletmecilik yapan Mert Çelik ve Mehmet Murat Çelik’in ‘Sıralı Kebap’ macerası, bundan 6 yıl önce başladı. Babaannelerinin dillere destan yemeklerini lezzet tutkunlarıyla buluşturmaya karar veren Çelik kardeşler, o yemekleri inovatif dokunuşlarla geliştirdi ve Antalya’da bir restoran açtı. Mekanın ve yemeklerin gördüğü ilgi üzerine önce Ankara’da, ardından Dubai’de birer şube açan ikili, şimdilerde İstanbul, Bodrum ve Orta Doğu ülkelerinde hizmete sokacakları yeni restoranlarla Sıralı Kebap’ı dev bir zincir haline getirmeye hazırlanıyor.



Mekanın imza yemekleri

Mert Çelik ve Mehmet Murat Çelik, hali hazırda hizmet veren üç Sıralı Kebap şubesinde en çok ilgi gören lezzetlerin, babaannelerinin tarifleri olduğunu söylüyor: “Babaannemizin tarifiyle yaptığımız içliköfte ve kuru patlıcan dolması, mekanımızın imzası haline geldi. Adana dolama, mezelerden 'Fatteh' ve ''Cennet Çamuru’ adını verdiğimiz tatlımız da çok seviliyor.”



Mutlu personel mutlu müşteri

Kardeşler, Sıralı Kebap’ın kısa sürede elde ettiği başarının sırrını ise şöyle açıkladı:

''Kendi doğruları olan ve bu doğrularla hareket eden bir markayız. Sadece ağırladığımız müşterilerimiz değil, personelimiz de bizim için çok değerli. Onlara verebileceğimiz maksimum konforlu çalışma ortamını sağlıyoruz. Yemeklerimizde de en kaliteli hammaddeleri kullanıyoruz. Maksimum hijyen, maksimum kalitede hammadde ve maksimum derecede mutlu personelin zaten maksimum derecede mutlu müşteriyi sağlayacağına inanıyoruz.”



''En iyilerini bulmak için 4 yıl araştırdık''

Çelik kardeşler Sıralı Kebap’ta iki büyük iddialarının olduğunu belirterek, ''Bunlardan birincisi ve en önemlisi; hammadde kalitesi. 27 ayrı şehirde sadece butik üreticilerden hammadde tedariki yapıyoruz. Kesinlikle market malı veya ikinci sınıf üretici ürünü kullanmıyoruz. Her ürünün en özel üreticisi ile çalışabilmek için yaklaşık 4 yıllık bir ARGE çalışması yaparak Sıralı Kebap’ın kapılarını açtık. Diğer iddiamıza gelince; en yenilikçi kebap restoranı olduğumuza inanıyoruz. Babaannemizin klasik reçetelerine yenilikçi dokunuşlar yapmayı çok seviyoruz ve Sıralı Kebap’ı diğer işletmeler arasından sıyıran en önemli özelliğin bu olduğuna inanıyoruz'' dedi.

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