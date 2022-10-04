Antalya'da minibüs ile otomobil çarpıştı; dede- torun öldü, 4 yaralı (2)

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KAZA ANI KAMERADA

Antalya'nın Kaş ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu Durali Erdil ile torunu Miray Erdil'in yaşamını yitirdiği; diğer torun Elif Yade Erdil ile İngiliz çift ve şoförün de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, karşı yönlerden ilerleyen otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı. Kazanın şiddetiyle otomobilin savrulduğu da görüntülere yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2022-10-04 14:23:21



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