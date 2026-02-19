Antalya İmsakiye 2026 - Antalya'da ilk iftar vakti ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta okunuyor?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Antalya'da imsakiye ile sahur, iftar ve teravih saatleri araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar "Antalya'da iftar vakti saat kaçta?", "Akşam ezanı ne zaman okunuyor?" ve "Antalya'da sahur saati kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Antalya ramazan imsakiyesi üzerinden imsak, sahur saati ve iftar vakti bilgilerine ulaşılabiliyor. Sahur vakti için sabah ezanı ne zaman okunuyor, iftar saati için ise akşam ezanı kaçta okunuyor sorusu oruç tutanların gündeminde yer alıyor. Ayrıntılar haberimizde...
2026 Antalya imsakiye ile “sahur ne zaman?”, “imsak saati kaçta?” ve “iftar vakti ne zaman?” soruları araştırılıyor. İlk sahur imsak vaktinin girmesiyle sona ererken gözler ilk iftar saatine çevrildi. Bu noktada Antalya ramazan imsakiyesi mercek altına alındı. Sahur saatleri ve iftar vakitleri doğrultusunda hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, sabah ve akşam ezanı saat kaçta okunuyor sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
İLK İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Antalya İmsakiyesine göre, ilk iftar 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18:48'de yapılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 20:03'te okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 06:14 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
ANTALYA İMSAKİYE 2026
Antalya'nın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Antalya İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Antalya Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik. Antalya 'nın tüm ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Diyanet İşleri, oruca nasıl niyet edilmesi gerektiğini şöyle ifade ediyor:
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/85) Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127)
Kaza, keffâret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffâret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.