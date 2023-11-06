Antalya Kültür Yolu Festivali Yelken Yarışları ve Carmına Burana ile başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı olan Antalya Kültür Yolu Festivali birbirinden renkli etkinliklerle başladı.

Festivalin ilk günü yelken yarışları yapılırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Nekropol Müzesi açılışı gerçekleşti. İlk günün akşamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arpanatolia konseri ve Side Antik Kent’in muhteşem atmosferinde Devlet Çoksesli Korosu eşliğinde Carmina Burana konseri de gerçekleşti. Antalya Kültür Yolu Festivali 12 Kasım’a kadar, sergiler, tiyatro ve opera temsilleri, konserler, söyleşiler, atölyeler ve daha farklı etkinliklerle şehre renk katmaya devam devam edecek.

MASMAVİ BİR FESTİVAL BAŞLANGICI REKLAM T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Akdeniz Yelken Spor Kulübü ile birlikte düzenlenen “Antalya Kültür Yolu Festivali Yelken Yarışları” ile festivale masmavi bir başlangıç yapıldı. Yarışlar dün (4 Kasım) Muratpaşa - Lara bölgesinde başladı. Lara Halk Plajı’ndan açılan yelkenler bugün de Akdeniz’in mavi sularında süzülmeye devam edecek.

TÜRKİYE’NİN İLK NEKROPOL MÜZESİ’Nİ BAKAN ERSOY AÇTI Antalya Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Antalya Nekropol Müzesi’nin açılışı yapıldı. Dünyada bir çok nekropol müzesi bulunduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İspanya, Roma, Vatikan ve Bulgaristan'daki nekropol müzelerini örnek gösterdi. Ersoy, "Antalya'da Nekropol Müzesi'ni açtık. Burası Türkiye'nin ilk nekropol müzesi. M.Ö. 3. ve 4. Yüzyıl ile M.S. 5. yüzyıla tarihlenen mezarlar da dahil olmak üzere 866 tane mezar bulundu" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2008 yılında kurtarma kazıları başlatıldığını anlatan Ersoy, “Çalışmalar geçen sene tamamlandı ve temmuz ayı itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. Biz de hızlı bir şekilde tefriş ihalelerini tamamlayıp, Kültür Yolu Festivaline yetiştirdik" diye konuştu. Müzede sergi salonları da bulunduğunu aktaran Ersoy, festival boyunca sanatçıların eserlerinin sergileneceğini kaydetti. Antalya Nekropol Müzesi; Eski Doğu Garajı-Halk Pazarı mevkii olarak adlandırılan yerde iş merkezi inşaatı temel hafriyatı sırasında tespit edilen antik mezarlarda Antalya Müzesi Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan toplam 866 adet mezar ve alanda inşa edilen yapı kompleksinden oluşuyor. Antalya Nekropol Müzesi’nde, alandaki mezarlardan çıkarılan toplam 457 adet eser sergileniyor.

REKLAM CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI CUMHURİYET MEYDANI’NDA Festival boyunca Cumhuriyet Meydanı ve Side Antik Tiyatro’da gerçekleştirilecek ücretsiz konserler sanatseverlerle buluşacak. Festivalin ilk akşamı olan 4 Kasım’da ‘Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkrestası ve Arpanatolia Konseri’ gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanı Konserleri, 5 Kasım’da (bugün) ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu’nun Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığı ‘Cumhuriyet Konseri’ ile devam edecek. Tamamı Türk bestecilerin eserlerinden ve coşkulu marşlardan oluşacak konserde, CSO Daimi Şefi Cemi’i Can Deliorman orkestrayı, Devlet Çoksesli Korosu’nu ise Burak Onur Erdem yönetecek.

DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU EŞLİĞİNDE CARMINA BURANA Festivalin ilk akşamında Devlet Çoksesli Korosu, dünyanın en çok seslendirilen koro eseri olan Carmina Burana’yı yorumladı. Koro Şefi Burak Onur Erdem yönetiminde iki piyano ve perküsyon edisyonu olarak yorumlanan Carl Orff’un görkemli eseri Carmina Burana, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bugün ise (5 Kasım’da) Side Antik Tiyatro’da ülkemizin önde gelen klarnet virtüözlerinden Serkan Çağrı ile Yunanistan’ın dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Vassilis Saleas bir araya gelecek.