2021 LGS tercih kılavuzu açıklandıktan sonra lise taban puanları merak edilmeye başlandı. Antalya Lise taban puanlarını merak eden öğrenciler internette araştırma yapıyorlar. 2021 Antalya LGS taban puanları MEB tarafından açıklandı. Antalya Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi taban puanları kaç? İşte detaylar...

2021 LGS SONUÇLARI SORGULAYIN

LGS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresi üzerinden 30 Haziran Çarşamba günü (bugün) açıklandı. LGS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar aşağıdaki linkten sorgulayabilir. İşte 2021 LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

SONUÇLARI BURADAN SORGULAYIN>>>LGS SONUÇLARI

ANTALYA LİSE TABAN PUANLARI

2021 LGS taban puanları daha önce MEB tarafından resmi sitede açıklandı. Adaylar bu puanlara göre değerlendirme yapabilirler.

ANTALYA LİSE TABAN PUANLARI

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.