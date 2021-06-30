Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Antalya Lise taban puanları 2021! Antalya LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Antalya lise taban puanları öğrenciler tarafından merak ediliyor. LGS sonuçları açıklandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS tercih kılavuzu da yayınlandı. İşte 2021 Antalya LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Antalya Lise taban puanları 2021! Antalya LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2021 LGS tercih kılavuzu açıklandıktan sonra lise taban puanları merak edilmeye başlandı. Antalya Lise taban puanlarını merak eden öğrenciler internette araştırma yapıyorlar. 2021 Antalya LGS taban puanları MEB tarafından açıklandı. Antalya Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi taban puanları kaç? İşte detaylar...

2021 LGS SONUÇLARI SORGULAYIN

LGS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresi üzerinden 30 Haziran Çarşamba günü (bugün) açıklandı. LGS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar aşağıdaki linkten sorgulayabilir. İşte 2021 LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

SONUÇLARI BURADAN SORGULAYIN>>>LGS SONUÇLARI

ANTALYA LİSE TABAN PUANLARI

2021 LGS taban puanları daha önce MEB tarafından resmi sitede açıklandı. Adaylar bu puanlara göre değerlendirme yapabilirler.

ANTALYA LİSE TABAN PUANLARI

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Restorandaki yangın evlere sıçradı!
GÜNDEMRestorandaki yangın evlere sıçradı!
Mayıs 2021 dış ticaret istatistikleri
GÜNDEMMayıs 2021 dış ticaret istatistikleri
Denizlerde müsilaj, göllerde kötü koku! Küçükçekmece Gölü kızıla dönüştü - Haberler
GÜNDEMKüçükçekmece Gölü kızıla dönüştü
İstinaf, Gurbanoğlu'nun cezasını onadı
GÜNDEMİstinaf, Gurbanoğlu'nun cezasını onadı
SON DAKİKA: Vali Yerlikaya'dan 'mesai saatleri' açıklaması - Haberler
GÜNDEMVali Yerlikaya'dan 'mesai saatleri' açıklaması
AŞIRI HIZ CAN ALDI! Son dakika: Araba ikiye bölündü! - Haberler
GÜNDEMAşırı hız yapan gencin korkunç sonu!
Bursa taban puanları 2021! Bursa Anadolu, Fen, İmam hatip lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2021
GÜNDEMBursa taban puanları 2021!
Son dakika: Kadına bıçaklı şiddeti, gazeteciler önledi! - Haberler
GÜNDEMKadına bıçaklı şiddeti, gazeteciler önledi!
İzmir taban puanları 2021! 2021 İzmir Anadolu, Fen, İmam hatip lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri
GÜNDEMİzmir 2021 LGS taban puanları belli oldu!
Kayseri Lise taban puanları 2021! Kayseri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri
GÜNDEMKayseri Lise taban puanları 2021!