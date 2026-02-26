Antalya'nın neyi meşhur? Antalya'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

ANTALYA’NIN NEYİ MEŞHUR?

Antalya denince akla gelenler Akdeniz kıyısında şekillenen doğal güzellikler, antik kent mirası ve güçlü mutfak kültürünün birleşimidir. Kaleiçi’nde korunan Osmanlı evleri ve dar sokaklar şehrin tarihsel yüzünü yansıtırken Konyaaltı ve Lara sahilleri uzun kumsallarıyla yaz aylarının vazgeçilmez adresleri arasında yer alır. Aspendos ve Perge gibi antik yerleşimler Roma döneminden kalan tiyatroları ve sütunlu caddeleriyle öne çıkar. Düden ve Kurşunlu şelaleleri doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin sık uğradığı alanlardandır. Toroslar’dan gelen serin yayla havası yaz sıcaklarında nefes aldırır.

Gastronomi tarafında piyaz, tahinli kabak tatlısı, hibeş, serpme kahvaltılar ve turunç reçeli şehirle özdeşleşmiştir. Narenciye bahçelerinden gelen portakal ve limon ürünleri pazarlarda taze şekilde bulunur. El dokuması kilimler, Yörük motifli tekstiller ve ahşap oyma hediyelikler yerel zanaati temsil eder.

Manavgat çevresinde doğal ürün pazarları kurulurken Kemer hattında deniz sporları yapılır. Kaş ve Demre tarafında dalış noktaları yer alır. Alanya Kalesi manzarasıyla dikkat çeker. Finike portakalı ve Serik bölgesinin sebze üretimi mutfak alışverişinde öne çıkan başlıklardandır. Termal kaynakları olmasa bile spa kültürü yaygındır. Tekne turlarıyla koylar gezilir. Likya Yolu etaplarında yürüyüş yapılır.

ANTALYA'DA NE ALINIR? Antalya'da alınabilecek ürünler Akdeniz ikliminin sunduğu tarımsal çeşitlilik ve Yörük kültürünün izlerini taşır. Narenciye ürünleri listenin başında yer alır. Finike portakalı, limon, turunç reçeli ve portakal çiçeği balı pazarlarda taze veya kavanozlanmış halde bulunur. Bergamot ve nar ekşisi de mutfak alışverişinde öne çıkar. Tahinli kabak tatlısı ve Antalya piyazına eşlik eden tahin bazlı ürünler hediyelik seçenekler arasında değerlendirilir. Serik ve Kumluca çevresinden gelen sebze kuruları ve ev salçaları cam kavanozlarda satılır. Yörük dokuması kilimler, renkli cicim örtüler ve el işi heybe çantalar geleneksel zanaati yansıtır. Ahşap oymalı küçük sandıklar ve magnetler Kaleiçi çevresindeki dükkânlarda yer alır. El yapımı sabunlar lavanta ve narenciye özleriyle hazırlanır. Doğal zeytinyağı ve zeytin çeşitleri özellikle sahil ilçelerinde bulunur. Keçiboynuzu özü ve nar suyu şişelenmiş ürünler arasında görülür. Kaş ve Kemer hattında deniz kabuğu temalı takılar ile cam süs eşyaları dikkat çeker. Demre tarafında üretilen organik ürünler köy pazarlarında satışa sunulur. Alanya çevresinde muz ve muzdan hazırlanan lokum çeşitleri bulunur. Yerel baharat karışımları, kekik ve adaçayı paketlenmiş halde alınabilir. Turistik çarşılarda Likya ve Roma motifli takılar ile seramik objeler vitrinleri süsler.

ANTALYA’DA NERESİ GEZİLİR? Antalya, Akdeniz kıyısında uzanan sahilleri, antik dönemden kalan yerleşimleri ve şehir merkezindeki tarihi dokusuyla farklı ilgi alanlarını tek rotada birleştiren güçlü bir destinasyondur. Merkezde kısa yürüyüşlerle gezilecek alanlar bulunduğu gibi çevre ilçelere uzanan günlük rotalar da yapılabilir. Deniz, tarih ve doğa başlıkları aynı program içinde rahatlıkla planlanır. Kaleiçi: Dar sokakları, restore edilmiş Osmanlı evleri ve küçük limanıyla şehir gezisinin başlangıç noktasıdır. Saat Kulesi, Hadrian Kapısı ve yat limanı çevresi yürüyüş için uygundur.

Konyaaltı Plajı: Şehir merkezine yakın konumu sayesinde kolay ulaşılır. Uzun sahil bandı yürüyüş, yüzme ve gün batımı izlemek isteyenler tarafından tercih edilir.

Düden Şelalesi: Şehrin içinde yer alan doğal alanlardan biridir. Yukarı ve aşağı Düden bölümleri ayrı ayrı gezilebilir.

Perge Antik Kenti: Sütunlu caddeleri, hamam kalıntıları ve stadyum yapısıyla Roma dönemine ait güçlü izler taşır.

Aspendos Antik Tiyatrosu: Akustiğiyle tanınan tiyatro yapısı günümüze kadar oldukça sağlam ulaşmıştır. Serik tarafında yer alır.

Side: Deniz kenarına kurulmuş antik kent dokusu, Apollon Tapınağı ve liman bölgesiyle bilinir. Günlük gezi planlarına rahatça eklenir.

Kaş: Dalış noktaları, küçük plajları ve sakin sokaklarıyla tanınır. Tekne turları ve Kekova hattı buradan organize edilir.

Kekova: Batık şehir kalıntıları cam tabanlı teknelerle izlenebilir. Kaş ve Demre üzerinden ulaşım sağlanır.

Alanya: Kalesi, Kleopatra Plajı ve teleferik hattıyla bilinir. Şehir merkezinden biraz uzak olsa da tam günlük bir rota oluşturur.

Kurşunlu Şelalesi: Doğa içinde kısa yürüyüş yapmak isteyenler için uygundur. Piknik alanları bulunur. ANTALYA'DA YAPILACAK ŞEYLER NELER? Antalya'da yapılacak şeyler denizle başlayan ve antik kentlere uzanan geniş bir akış sunar. Sabah erken saatlerde Kaleiçi sokaklarında yürüyüş yapıp tarihi liman çevresinde kahve içmek, ardından Konyaaltı sahil bandında deniz havası almak günü sakin başlatır. Şehir merkezine yakın Düden tarafında doğayla iç içe kısa gezintiler yapılabilir. Öğleye doğru Perge rotasına geçip Roma döneminden kalan sütunlu caddeleri gezmek kültürel açıdan doyurucu olur. Aspendos'ta tiyatro yapısını görmek mimari meraklılarını etkiler. Serik ve Manavgat hattında tekne turlarına katılıp koyları dolaşmak yaz aylarının en çok yapılan aktiviteleri arasında yer alır. Side tarafında antik kalıntılar arasında yürüyüş yapılabilir ve Apollon Tapınağı çevresinde gün batımı izlenebilir.