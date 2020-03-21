Antalya'nın Süper Lig'deki takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglerin ertelenmesinden memnun.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, liglerin ertelenmesinin beklenen bir karar olduğunu söyledi.

Erteleme kararının ardından durumu kulüplerle de istişare ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Beklenen bir şeydi, yapıldı. Sağlık çok önemli." dedi.

Dünya genelindeki koronavirüs salgınının Türkiye'de etkisinin az olması için herkesin elinden geleni yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın yönetiminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibi gece gündüz çalışıyor. Bizlerin de onlara destek olması lazım. Görüyorum ki halkımızda duyarlılık da var. İnşallah en kısa zamanda atlatırız ve normal hayata döneriz." diye konuştu.

SÜĞLÜN: ANTALYASPOR OLARAK ÇOK DOĞRU BULDUK

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, liglerin ertelenmesi kararını desteklediklerini ifade etti.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkati çeken Süğlün, şunları kaydetti:

"Bu küresel bir kriz. Küresel krizde bu tür önlemlerin alınması gerekir. Futbol gibi birebir temasla oynanan oyunlarda risk yüksek. Liglerin ertelenmesini Antalyaspor olarak çok doğru bulduk. Zaten futbol müsabakaları seyircisiz bir anlam da ifade etmiyor. O sahalar, statlar seyirciyle güzel. Başımızdaki bu çok büyük olayın inşallah en kısa sürede bitmesi ve liglerimize seyirciyle birlikte dönmek en büyük temennimiz."

Süğlün, futbolculara 24 Mart'a kadar izin verdiklerini aktarırken, "Yerli oyuncular ailelerinin yanına gitti. Yabancı oyuncular buradalar. Yurt dışına çıkmaları durumunda 14 gün karantina süreci var. O yüzden ülkelerine gidemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.