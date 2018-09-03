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"Antalya turizmde altın çağını yaşıyor"

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya, yıl sonunda 14 milyon yabancı turist hedefiyle tüm yılların rekorunu kırmaya hazırlanıyor

03.09.2018 - 15:53 | Güncelleme: AA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AA muhabirine, kentte turizm sezonunun en iyi dönemini yaşadığını söyledi. Sene başında 2018 için 14 milyon yabancı turist hedefi konulduğunu anımsatan Türel, "Turizm sezonunda Antalya bu yıl tüm yılların rekorunu kıracak, bugünkü rakamlar bunu teyit ediyor, böyle giderse bu yıl içinde 14 milyon turisti ağırlamış olacağız." dedi.

Türel, gelen turistlerin ülke dağılımına bakıldığında Alman ve Ruslarda ciddi artış gözlendiğini kaydetti. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin yerli turistin de Antalya'da misafir olduğunu ifade eden Türel, "Turizmde adeta altın çağı yaşıyoruz, bir günde Antalya'da 2,5 milyon turisti ağırlayabiliyoruz. Antalya Havalimanı'na baktığımızda bir günde 200 bine yakın yolcu havayoluyla Antalya'ya iniyor." diye konuştu.

"ANTALYA'NIN REKABET EDİLEMEZ YÖNÜ FİYAT-KALİTE UYUM DENGESİ"

Antalya için daha büyük hedeflerin olduğuna işaret eden Türel, kentin bir dünya şehri haline geldiğini, doğası, tarihi, denizi, kumu, güneşi ile marka olduğunu söyledi.

Kendisinin 2001 yılında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduğu dönemde Antalya'ya birkaç yıl içinde 7-8 milyon turistin geleceği yönünde açıklama yaptığını ve bu açıklamasının hayal olarak değerlendirildiğini anlatan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün gülenler daha sonra haklı olduğumu söylediler. Bugün de bazıları inanmayacak ama birkaç yıl sonra Antalya 20 milyon turisti ağırlayacak. Antalya birçok zenginliğiyle turistlerin ilgisini çeken şehir. Antalya'nın rekabet edilemez yönü turizmde fiyat-kalite uyum dengesi.... Bu yüzden Antalya ile dünyada bu noktada rekabet edebilecek bir şehir yok. Dünyada Antalya'nın, Türkiye'nin dışında şansını başka ülkelerde veya şehirlerde deneyip de buradaki mutluluğu bulamadıkları için Antalya'ya dönüş bu denli güçlü oldu. Bu dönüş zirveye doğru ilerleyecek."

Antalya'nın turizm noktasında güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Türel, kentte bu kadar turist yoğunluğu yaşanırken, halkın yoğunluğu hissetmediğini kaydetti. 2002 yılından sonra hükümetin, 2004'te de kendisi göreve geldiği dönemden bu yana altyapıda önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Türel, mevcut altyapının 20 milyon turist hedefini de karşılayabilecek noktada olduğunu vurguladı.

Türel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ilgi ve destekleriyle Antalya'yı 2050'li yıllara taşıyacak altyapıyı planlayarak, uygulamaya geçtiklerini sözlerine ekledi.

 

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