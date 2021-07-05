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Haberler Turizm
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Antalya'ya 22 Haziran'dan bu yana gelen turist sayısı 638 bin 127'ye ulaştı

Korona virüs vaka sayılarındaki düşüş ile birlikte açılan turizm sezonunda Antalya’ya adeta turist yağıyor. Cumartesi ve Pazar günü Antalya’ya toplamda 128 uçakla 128 bin 754 kişi havayolu ile giriş yaptı

Antalya'ya 22 Haziran'dan bu yana gelen turist sayısı 638 bin 127'ye ulaştı
İHA

Havaların ısınması ve aşılama sayısındaki artışa otellerin aldığı Güvenli Turizm Sertifikaları da eklenince Antalya eski günlerine döndü. 22 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Antalya’ya iç ve dış hatlar olmak üzere toplamda 638 bin 127 kişi havayolu ile giriş yaptı.

Hafta sonu dış hatlardan 110 bin 57 kişi gelirken iç hatlardan 18 bin 697 kişi havayolu ile Antalya’ya giriş yaptı. 3-4 Temmuz tarihleri arasında ise Antalya Havaalanı dış hatlardan 683, iç hatlardan 118 olmak üzere toplamda 801 uçak indi. 22 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında ise kente toplamda 3 bin 566 uçak iniş yaptı.

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