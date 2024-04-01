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        Haberler Gündem Antalya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Antalya Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?

        Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu! Antalya Belediyesi 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Yerel seçim, 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında kesin olmayan sonuçlara göre Antalya Belediye Başkanı da belli oldu. İşte 2024 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları ile Antalya Belediye Başkanı ve ilçe ilçe belediye başkanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 08:21 Güncelleme: 01.04.2024 - 08:21
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        Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Antalya ilinde oy kullanan seçmen, "Antalya Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçim sonuçları ile Antalya ili ve ilçesi belediye başkanları...

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        ANTALYA BELEDİYE BAŞKANI X OLDU!

        Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Antalya şehrinin Belediye Başkanı yüzde 48,64 oy oranıyla CHP'nin adayı Muhittin Böcek oldu.

        Antalya ilinde açılan sandık sayısı yüzde 99,9'a ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Muhittin Böcek'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

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        31 MART 2024 ANTALYA İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Antalya ilçeleri seçim sonuçları şöyle;

        Aksu: CHP yüzde 46,35

        Döşemealtı: CHP yüzde 43,77

        Kepez: CHP yüzde 44,18

        Konyaaltı: CHP yüzde 53,64

        Muratpaşa: CHP yüzde 62,40

        Akseki: CHP yüzde 46,35

        Alanya: CHP yüzde 45,32

        Demre: CHP yüzde 30,57

        Elmalı: CHP yüzde 54,71

        Finike: CHP yüzde 47,05

        Gazipaşa: CHP yüzde 50,36

        Gündoğmuş: AK Parti yüzde 41,02

        İbradı: AK Parti yüzde 54,76

        Kaş: CHP yüzde 53,75

        Kemer: CHP yüzde 47,31

        Korkuteli: CHP yüzde 47,15

        Kumluca: DP yüzde 42,62

        Manavgat: CHP yüzde 44,95

        Serik: CHP yüzde 42,39

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        EN UZUN OY PUSULARI 97 CM, EN KISA İSE 4,5 CM

        AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en uzun oy pusulasının 97 santimetre ile İstanbul'da , en kısa pusulanın ise 4,5 santimetre ile Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi için olacağını söyledi.

        Büyükşehir ve illerde seçmenin kullanacağı pusula sayısına ilişkin bilgi veren Özel, şunları söyledi:

        "Büyükşehirlerde oy pusulasının yanında ilçe belediye ve ilçe belediye meclis üyesi oy pusulaları seçmene verilecek, muhtarlık için de. Dört ayrı pusulaya oyunu kullanıp zarfa koyup sandığa atacak. Diğer 51 şehirde de ilçe, il veya belde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtar pusulası kullanacak. Sadece 51 şehrin köylerinde sadece il genel meclisi ve muhtar oy pusulasını zarfa koyup oyunu kullanmış olacak."

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        2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ

        2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

        2019 ANTALYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Antalya'da Muhittin Böcek Belediye Başkanı seçildi.

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