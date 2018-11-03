Güneşin ve denizin tadını çıkardılar

Sonbaharın son ayı Kasım’da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen turistler, Kaş’ın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’na akın etti. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Kaş’ta, sıcak havanın keyfini süren bazı turistler plajda denize girdi, bazıları da güneşlendi.



İstanbul’dan tatile geldiğini belirten Rıdvan Yiğit, "Arkadaşlarımızla görüştük, mont giyiyorlar. Burası çok güzel, doğal bir cennet. İnsanlar çöplerini bırakmasınlar, daha da güzelleşecek. Deniz çok muazzam, apayrı. Yaşayıp görsünler." dedi.

Kemer’den gelen kaptan Fatih ise, "İlk defa Kaş’a ve Kaputaş’a geliyorum, çok beğendik. Suyu, denizi, kumu çok temiz. Kasım ayında pastırma yazına denk getirdik. Herkesi Kaş’a, Antalya’ya, Türkiye’ye bekliyoruz." diye konuştu.Öte yandan, hava sıcaklığının hafta sonuna kadar seyrini sürdüreceği kaydedildi.

ÜNLÜ PLAJLARDA TATİLCİ YOĞUNLUĞU

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Muğla'da yaşayanlar turistik mekanlara ilgi gösterdi.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı, tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezinti yaptı. Bazı vatandaşlar ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih ederken bazıları da Akçapınar sahilinde kanoyla gezintiye çıktı.

Fethiye'de deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler, Ölüdeniz ve Belcekız Plajları ile Kumburnu Tabiat Parkı'na gitti. Macera sevenler de bin 900 metrelik Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçup Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı yakaladı.

Bodrum ilçesinde sahillerde yoğunluk oluşturan tatilciler, Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Tatilini geçirmek için Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'ni tercih edenler, günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme fırsatı buldu. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler güneşlendi ve denize girdi.

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