Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.291,60 %1,04
        DOLAR 30,9021 %0,16
        EURO 33,3948 %0,31
        ALTIN 2.010,44 %0,50
        FAİZ 43,26 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,89 %0,34
        BITCOIN 51.961,00 %0,10
        GBP/TRY 38,9684 %0,20
        EUR/USD 1,0797 %0,16
        BRENT 82,78 %-0,93
        ÇEYREK ALTIN 3.287,10 %0,50
        Haberler Ekonomi Turizm Antalya’da turizme iki yeni uluslararası marka - Turizm Haberleri

        Antalya’da turizme iki yeni uluslararası marka

        Antalya'da 5 otel işletmesiyle 20 yıldır faaliyet gösteren Öz Hotels, Sheraton ve Marriott markalarını Antalya'ya getiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 12:21 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da turizme iki yeni uluslararası marka
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Mehmet Çelebi Öz'ün yaptığı Öz Hotels Şirketler Grubu'nun, mevcutta Side, Alanya İncekum, Okurcalar ve Antalya merkezde olmak üzere 5 otel işletmesi bulunuyor. Öz Hotels, Antalya merkez otellerinde uluslararası zincir otel markaları ile çalışma kararı aldı. Bu kapsamda öncelikle Lara - Bülent Ecevit Bulvarı'nda bulunan ve yapımı tamamlanan otel için Sheraton yönetimi ile franchise anlaşması yaptı. Bu yeni otel, Four Points Express By Sheraton adıyla önümüzdeki aylarda hizmete açılacak.

        Öz Hotels Antalya Hotel Resort & SPA olarak faaliyet gösteren otel için de Marriott zinciriyle de anlaşma imzalandı. Öz Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebi Öz ile Marriott İnternatinol yöneticileri Berker Yurtbulmuş ve Begüm Kaya arasında geçen 19 Aralık'ta imzalanan franchise anlaşması ile buradaki otel de Marriott International ailesine dahil oldu. Otelin, Haziran ayında hizmete açılacağı belirtildi.

        Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebi Öz, "Öz Hotels bünyesindeki uluslararası iki otelin de bir an önce Antalya'ya kazandırılması ve en geç 2024 yılı Haziran ayında hizmete açılabilmesi için tüm çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Grubumuza, Antalya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak