5. dakikada Hakan Özmert'in köşe vuruşunda altı pas içinde topla buluşan Salih Dursun'un kafayla şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.
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15. dakikada sol kanattan ilerleyen Berkan Emir'in ceza sahasına ortasında, Jerome'un kafayla vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.
20. dakikada Antalyaspor öne geçti. Celustka'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Serdar Özkan'ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
37. dakikada Halil Akbunar'ın ceza yayında topla buluşturduğu Jerome'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
49. dakikada Alpaslan Öztürk'ün pasıyla orta sahada topla buluşan Castro'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
55. dakikada Berkan Emir'in sağdan kullandığı kornerde, altıpas üzerinde iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşu meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
61. dakikada Castro ile duvar pası yapıp ceza sahasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Yasin Öztekin'in şutunda, Belçikalı file bekçisi ayağıyla topu kornere çeldi.
84. dakikada Hakan Özmert'in ara pasıyla ceza sahasına giren Drole'nin şutunda, Göztepe savunması topu oyun alanından uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Antalya
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Celustka, Chico, Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 85 Vainqueur), Serdar Özkan (Dk. 62 Barrada), Maicon, Mevlüt Erdinç (Dk. 74 Drole)
Göztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Kadu, Reis, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk (Dk. 78 Cikalleshi), Borges, Yasin Öztekin (Dk. 86 Samed Ali Kaya), Castro, Halil Akbunar (Dk. 78 Gouffran), Jerome
Gol: Dk. 20 Serdar Özkan (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Doğukan Sinik (Antalyaspor), Dk. 71 Reis (Göztepe)
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