Yaptığı devre arası transferlerle Mustafa Kaplan yönetiminde çıkışa geçen Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertlileri galibiyete götüren goller Dever Orgill (3) ve Boyd'dan gelirken Ankaragücü puanını 30'a yükseltti. Antalyaspor ise haftayı 32 puanla kapadı.
Antalyaspor, 18. dakikada 1-0 öne geçti: Hakan Özmert'in kullandığı köşe vuruşunda kale ağzı önünde iyi yükselen Chico, golünü attı ve takımını öne geçirdi.
Bu golden sadece 3 dakika sonra Ankaragücü eşitliği yakaladı: Canteros'un ara pasında savunmanın arkasına sarkan Orgill, Boffin'in uzanamayacağı köşeye çok şık bıraktı ve Antalyaspor'un golünden 2 dakika sonra takımına beraberliği getirdi.
ORGILL BİR KEZ DAHA SAHNEDE!
Ankaragücü, 25. dakikada öne geçti: Hızlı hücumda ceza sahasına giren Boyd, kaleye çok şık bir aşırtma vuruş bıraktı. Çizgi üstünde işini garantiye almak isteyen Orgill, topa kafasını uzattı ve skoru 2-1'e getirdi.
ANTALYASPOR YAKALADI
Dakikalar 29'u gösterdiğinde Antalyaspor eşitliği sağladı: Çalımlarla rakiplerinden birer birer sıyrılan Nazım Sangare, ceza sahasına girerken çok sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.
YİNE ORGILL YİNE GOL!
Ankaragücü 40. dakikada yine Orgill ile bulduğu golle öne geçti: Tiago Pinto çok şık çalımlarla sıyrıldı ve sağ kanattaki boşluğu gördü. Boyd'un sağ kanattan yaptığı ortayı kale ağzında kafayla tamamlayan Orgill, ilk yarıda hat-trick yaptı.
Antalyaspor 54. dakikada gole çok yaklaştı: Hakan Özmert yine tek başına topu orta sahadan ceza sahası önüne taşıdı. Hakan'ın sert vuruşu savunmaya da çarptı ve az farkla dışarı çıktı.
PENALTI BEKLEDİLER!
Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Antalyaspor penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi: Pinto'nun ayağından topu söküp alan Nazım, ceza sahasına girdi ve yerde kaldı.
Mücadelenin 74. dakikasında Antalyaspor gol yaklaştı: Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşu direkten döndü.
90+6'ncı dakikada Boyd, Ankaragücü'nü 4-2 öne geçiren golü kaydetti.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Ankaragücü sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
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