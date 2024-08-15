Antalyaspor Adolfo Gaich ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, 25 yaşındaki Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich ile resmi sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Asbaşkanlar Ali Altun ve Levent Ördek katıldı.

"ÖZELLİKLE TERCİH ETTİK"

İmza töreninde bir konuşma yapan Asbaşkan Levent Ördek, Gaich ile 1 yıl kiralık olarak anlaşma yaptıklarını belirterek, "Tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Geçen sezon Rize’de önemli işler yaptı. Buraya da hazır olarak geldi. CSKA Moskova’da hazırlık dönemini geçirdi ve maça çıktı. Güçlü fiziği ve karakteri ile özellikle tercih ettiğimiz bir oyuncuydu. Antalyaspor’umuza hayırlı olsun" dedi.

Asbaşkan Ali Altun ise takımdaki golcü ihtiyacını Adolfo Gaich ile doldurduklarını belirterek, "Genç yaşı, hırslı yapısı ve golcü özellikleriyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Fizik olarak oynamaya hazır. Ligimizi de tanıyan bir futbolcu olarak uyum sorunu yaşamayacağını düşünüyorum. Satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 1 yıllık kiralık anlaşma yaptık. Ancak göstereceği performansla uzun yıllar aramızda olmasını diliyorum" diye konuştu.