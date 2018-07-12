Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut, Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı ve Genel Müdür Adem Kart, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki başkanlık makamında TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Geven, Ali Tongülüs, Erkan Erman, Murat Özgen ve Ersin Aydın'la bir araya gelen Başkan Cihan Bulut, TSYD yönetim kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı ve kendilerinden destek istedi.
"TEMLİKLER KALKMALI VE KAYNAKLAR BULUNMALI"
Antalyaspor'un şu anki mali durumu hakkında bilgi veren Başkan Cihan Bulut, "Temlikler kalktığında ve istasyon yeri satıldığında bu kentin havası değişecektir. Bugünkü mali krizi yalnızca temlikleri kaldırarak ve kaynaklar bularak yenebiliriz. Bu yolda da siz değerli basın mensuplarının desteğine ihtiyacımız var. Sizlerden, camiamızın birlik olması için destek bekliyoruz. Hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bu bütünlüğü sağlarsak; hak ettiğimiz yere geleceğimizden hiç şüphemiz yok" dedi.
"TRİBÜNDE TAKIMINA SAHİP ÇIKAN BİR ANTALYA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Temlik konusunu aştıkları zaman başka projeler hakkında konuşur hale geleceklerine inandıklarını belirten Cihan Bulut, "Ben, Antalya'yı, Antalyaspor'a sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu kulüp, hepimizin. Bu yolda atılacak ilk adım da kombine bilet satışlarına destek olmaktır. Kombine bilet alan ve hatta tribünde takımına sahip çıkan bir Antalya görmek istiyoruz" diye konuştu.
"FEDA YILI"
Antalya'nın 19 ilçe belediyesinden de destek beklediklerini aktaran Başkan Bulut, şöyle konuştu:
"Bu yıl, Antalyaspor için feda yılı olmalı. Antalyaspor'un kaynaklarından elde etmeyi planladığımız gelirler var. Bu gelirlerle ilgili hedeflerimize ulaşmamız için, belediyelerimizin de taşın altına elini koymasını bekliyoruz. Zaman, birlik olma zamanıdır. El birliğiyle, kulübümüze sahip çıkma zamanıdır. Localarımızdan kombine biletlerimize, stadyum isim hakkımızdan forma-şort sponsorluğuna kadar pek çok kalemle ilgili destek beklentimiz var."
"TSYD ANTALYA ŞUBESİ OLARAK HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIRIZ"
TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ise hem dernek hem de gazeteci olarak her zaman Antalyaspor'a destek için hazır olduklarını belirtti. Kulübün mali açıdan büyük bir çıkmazda olduğunu gördüklerini kaydeden Şifa Çiçek, "Bu konuda gerek Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi olarak gerekse de kişiler olarak katkıda bulunmak isteriz. Konuyla ilgili yapılması gereken ne ise yapmaya hazırız. Birlik ve beraberlik içerisinde takımımızı ait olduğu yerlere taşımak hedefindeyiz" diye konuştu.
Ziyaretin ardında TSYD Antalya Şube Başkanı Çiçek, günün anısına Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut'a çini tabak hediye etti.
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