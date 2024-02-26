Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Hakem, Fenerbahçe'nin rövanşını aldı!

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sinan Boztepe, hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

İşte Sinan Boztepe'nin açıklamaları:

"Öncelikle şunu söyleyeyim, ilk önce kendi futbolcularımızı tebrik ediyoruz. 16 kişiye karşı oynanan muhteşem bir mücadele verdiler. Öyle bir mücadele ki, Galatasaray'ı kendi evinde köşeye sıkıştırmış bir Antalyaspor. Bunun için futbolcularımızı tebrik ediyoruz. 16 kişiye rağmen bir oyun çıkardık! Böyle bir saçmalık olmaz! Sabah çok talihsiz açıklamalar yaptım, bunlardan utandım. Ama yaptığım açıklamalar o kadar yerindeymiş ki! Lanet olsun artık. Muhteşem oynayan bir takım, bu kadar rezillik olmaz. Penaltı, penaltı değil, Gol, ofsayt! Biz bugün 8 gol atsak, hakem dokuzuncuyu attıracaktı! Bu kadar rezillik olmaz. Biz artık kimsenin oyunun parçası olmayız. Lanet gelsin diyorum artık. Federasyon mu istifa ediyor, istifa etsin! Bu işi doğru yönetecek birileri gelsin"

"SATIN MI ALINIYORLAR?" "90 dakikayı izleyin. Penaltı, penaltı değil. Gol, ofsayt. Yediğimiz kartlara bakın, Galatasaray bir tane kart görmedi! Bu hakemlerin durumu ne, rezillikten başka bir şey değil, satın mı alınıyorlar! Bu kadar kirli bir futbol olmaz. Ortada bir emek var. Hakem, Fenerbahçe'nin rövanşını aldı! İki tane takım, şampiyonluk yarışı yapacak Anadolu kulüpleri rezil, kepaze edilecek. Yazık! Günah! Galatasaray taraftarları, yanımızda penaltı olmadığını söyledi. Rezaletten başka bir şey değil."