Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Akdeniz ekibi, 4 haftalık galibiyet özlemini dindirmek isterken Siyah-Beyazlılar ise son dönemde yaşanan üst üste puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ

SAAT: 19.00

HAKEM: Bülent Yıldırım

STAT: Antalya Stadı

YAYIN: beIN SPORTS 1

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Salih, Bahadır, Cissokho, Chico, Doğukan Sinik, Hakan, Yekta, Drole, Doukara

YEDEKLER: Ferhat, Diego, Osman, Zeki, Charles, Fredy, Serdar, Harun, Amilton, Mevlüt

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven

YEDEKLER: Utku, Ersin, Necip, Roco, Muhayer, Oğuzhan, Kagawa, Medel, Mustafa, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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İKİ TAKIM ARASINDA 43. RANDEVU

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 45 lig karşılaşmasının 31'ini Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 96 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 38 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, ligde Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 22 lig maçının 13'ünde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 48 kez havalandırdı, kalesinde ise 27 gol gördü.

Geçen sezon Antalya'daki müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.