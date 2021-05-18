

3' Josef

Bu sezon 59. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş İzmir'de karşılaşıyor.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Gürsel Aksel Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

VAR: Cüneyt Çakır

SAAT: 20.45

YAYIN: A Spor

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Bünyamin, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Atiba, Josef, N'Koudou, Ghezzal, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşamak istiyor. Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa Ligi'ne katılma peşinde...

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kupaya bu sezon 4. turdan katılan Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bıraktı. Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i eledi.

59. FİNAL

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi. Kupada geçen sezon İstanbul'da oynanan finalde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

BEŞİKTAŞ 9 KUPA KAZANDI

Beşiktaş, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Siyah-beyazlı takım, 9 sezon aradan sonra finalde mücadele edeceği kupada 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı. Antalyaspor ise ikinci kez kupada final oynayacak. Akdeniz ekibi, 1999-2000'deki finalde Galatasaray'a yenilmişti.

BEŞİKTAŞ, İZMİR'DE 5 FİNAL MAÇI OYNADI

İzmir'de final heyecanı 3 kez Alsancak Stadı'nda 6 kez de Atatürk Stadı'nda yaşandı. İzmir'deki müsabakalarda 5 kez final oynayan Beşiktaş bunların 4'ünde kupayı kazandı. 1983-1984 sezonunda Trabzonspor'a finalde yenilen Beşiktaş, 1989-1990'da Trabzonspor'u, 2005-2006 ve 2008-2009 sezonlarında Fenerbahçe'yi ve 2006-2007'de Kayseri Erciyesspor'u yenerek kupaya uzandı.

İzmir'de oynanan final karşılaşmaları, kazananlar ve statları şöyle:

1966-1967: Altay-Göztepe: 2-2 (Kura ile Altay) (Alsancak)

1967-1968: Altay-Fenerbahçe: (0-2),(1-0) (Fenerbahçe) (Alsancak)

1969-1970: Göztepe-Eskişehirspor: (1-2),(3-1) (Göztepe) (Alsancak)

1983-1984: Trabzonspor-Beşiktaş: 2-0 (Trabzonspor) (Atatürk)

1989-1990: Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0 (Beşiktaş) (Atatürk)

1990-1991: Galatasaray-Trabzonspor: 3-1 (Galatasaray) (Atatürk)

2005-2006: Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-3 (Beşiktaş) (Atatürk)

2006-2007: Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş: 0-1 (Beşiktaş) (Atatürk)

2008-2009: Beşiktaş-Fenerbahçe: 4-2 (Beşiktaş) (Atatürk)