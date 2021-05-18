Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolTürkiye Kupası
ABONE OL

Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi veriyor! Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşamak istiyor. Antalyaspor ise hem Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa Ligi'ne katılma peşinde...

Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN


3' Josef

Bu sezon 59. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş İzmir'de karşılaşıyor.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Gürsel Aksel Stadı
HAKEM: Ali Palabıyık
VAR: Cüneyt Çakır
SAAT: 20.45
YAYIN: A Spor

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Bünyamin, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Podolski
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Atiba, Josef, N'Koudou, Ghezzal, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşamak istiyor. Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa Ligi'ne katılma peşinde...

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kupaya bu sezon 4. turdan katılan Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bıraktı. Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i eledi.

59. FİNAL

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi. Kupada geçen sezon İstanbul'da oynanan finalde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

BEŞİKTAŞ 9 KUPA KAZANDI

Beşiktaş, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Siyah-beyazlı takım, 9 sezon aradan sonra finalde mücadele edeceği kupada 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı. Antalyaspor ise ikinci kez kupada final oynayacak. Akdeniz ekibi, 1999-2000'deki finalde Galatasaray'a yenilmişti.

BEŞİKTAŞ, İZMİR'DE 5 FİNAL MAÇI OYNADI

İzmir'de final heyecanı 3 kez Alsancak Stadı'nda 6 kez de Atatürk Stadı'nda yaşandı. İzmir'deki müsabakalarda 5 kez final oynayan Beşiktaş bunların 4'ünde kupayı kazandı. 1983-1984 sezonunda Trabzonspor'a finalde yenilen Beşiktaş, 1989-1990'da Trabzonspor'u, 2005-2006 ve 2008-2009 sezonlarında Fenerbahçe'yi ve 2006-2007'de Kayseri Erciyesspor'u yenerek kupaya uzandı.

İzmir'de oynanan final karşılaşmaları, kazananlar ve statları şöyle:

1966-1967: Altay-Göztepe: 2-2 (Kura ile Altay) (Alsancak)

1967-1968: Altay-Fenerbahçe: (0-2),(1-0) (Fenerbahçe) (Alsancak)

1969-1970: Göztepe-Eskişehirspor: (1-2),(3-1) (Göztepe) (Alsancak)

1983-1984: Trabzonspor-Beşiktaş: 2-0 (Trabzonspor) (Atatürk)

1989-1990: Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0 (Beşiktaş) (Atatürk)

1990-1991: Galatasaray-Trabzonspor: 3-1 (Galatasaray) (Atatürk)

2005-2006: Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-3 (Beşiktaş) (Atatürk)

2006-2007: Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş: 0-1 (Beşiktaş) (Atatürk)

2008-2009: Beşiktaş-Fenerbahçe: 4-2 (Beşiktaş) (Atatürk)

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Galatasaray seçim tarihi belli oldu!
FUTBOLGalatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
Burak Yılmaz'dan şampiyonluk iddiası! - Spor Haberleri
FUTBOLBurak'ın sözleri gündem oldu!
Ziraat Türkiye kupasında final! Antalyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri - Spor Haberleri
FUTBOLDev finalin 11'leri!
Türkiye'nin EURO 2020 yolculuğu başlıyor
FUTBOLEURO 2020 yolculuğumuz başlıyor
Jesse Sekidika, Konyaspor'a veda etti
FUTBOLSekidika veda etti
Beşiktaş Kulübü, taraftarından şampiyonluk kutlamasına alınmayacakları için anlayış bekliyor
FUTBOLBeşiktaş'tan taraftarlara mesaj
Milli Takımlar'dan açıklama: "Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre'yi seçti"
FUTBOLAmdouni, İsviçre'yi seçti
Eric Cantona, Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi oldu
FUTBOLCantona, Şöhretler Müzesi'nde
Enis Destan, Avrupa takımlarının gözdesi
FUTBOLAvrupa takımlarının gözdesi
Süper Lig’de en golcü yedek kulübesi Galatasaray’da
FUTBOLEn golcü kulübe Galatasaray’da