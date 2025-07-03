Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yola devam!

Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam etme kararı aldığını açıkladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, kulüpte yaşanan belirsizlikler ve problemler nedeniyle kısa süre önce görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından Belözoğlu, yeniden takımın başında kalmaya karar verdi.

Antalyaspor'un 59. kuruluş yıldönümünde konuya ilişkin yapılan açıklamada, kulübün geçmişine, bugününe ve geleceğine dair güçlü bir vurguda bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Antalyaspor'umuzun 59. kuruluş yıldönümünü kutlarken, geçmişimizin onurunu, bugünün sorumluluğunu ve geleceğe dair umudumuzu aynı anda taşıyoruz. Antalyaspor 1966'dan bu yana yalnızca futbol oynayan bir takım değil; bir şehrin hayalini, tutkusunu ve kimliğini temsil eden büyük bir ailedir. Antalyaspor formasını giyen her oyuncu, her teknik adam ve yönetici; bu büyük çınarın gölgesinde iz bırakmış, tarihine katkı sunmuştur."

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EMRE BELÖZOĞLU İLE DEVAM

Yönetim kurulunun aldığı olağanüstü seçim kararına da değinilen açıklamada, sezon başı planlamasının aksamaması için özveri gösterileceği vurgulandı. Emre Belözoğlu'nun istifası da bu kapsamda hatırlatıldı:

"Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu, yaşanan belirsizlikler nedeniyle istifasını sunmuş, ayrılık kararı aldığını belirtmişti. Ancak hocamız, kulübümüze yalnızca saha içinde değil, saha dışında da önemli katkılar sundu. Mücadelesi, duruşu ve Antalyaspor'la kurduğu bağ sayesinde kulübümüzde önemli bir temsil görevi üstlendi."

Yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlayışla devam kararı alındığı ifade edilen açıklama, camiaya birlik çağrısıyla son buldu:

"Yeni sezon planlamasında da uyum içinde çalışacağımıza inandığımız hocamızla, aynı kararlılık ve inançla devam etmek istediğimizi kendisine ilettik. Emre hocamız da aynı motivasyonla aramızda olacağını belirtti. Tüm camiamıza çağrımızdır: Bu zorlu ama heyecan verici yolculukta birlik olalım. Geçmişimize sahip çıkalım, bugünümüze güç verelim, geleceğimizi birlikte yazalım."

BELÖZOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç çalıştırıcı, ''Antalyaspor camiası için planlarımız ve hedeflerimizin hayata geçmesi yönünde gerekli aksiyonların en kısa sürede alınmasını temenni ediyorum. Bu gerçekleştiği takdirde aynı kararlılıkla ve aynı yürekle Antalyaspor'u hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bana gösterilen güven ve teveccüh için başta Antalyaspor camiasına ve büyük Antalyaspor taraftarına sonsuz teşekkür ederim.'' dedi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, Antalyaspor'un başında 20 resmi maça çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.