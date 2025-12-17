Habertürk
        Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi! - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Giriş: 17.12.2025 - 17:11 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:11
        Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi!
        Trendyol Süper Lig temsilcisi hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut dönemi sona erdi.

        Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

        50 yaşındaki çalıştırıcı Antalyaspor başında ligde 8 maça çıkarken 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 0.63 puan ortalaması tutturdu.

