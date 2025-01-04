Antalyaspor - Eyüpspor: 1-4 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelirken, konuk ekip Eyüpspor maçtan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

İstanbul ekibine üç puanı getiren golleri 32'de ve 35'te (pen.) Mame Thiam, 41'de Ahmed Kutucu ve 62'de Prince Ampem kaydetti.

Akdeniz ekibinin tek golü ise 48'de Ramzi Safuri'den geldi.

Ligde 2 maç sonra kazanan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 30'a çıkardı ve maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı.

Üst üste 2. kez mağlup olan Alex'in çalıştırdığı 11. sıradaki Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.