Antalyaspor - Galatasaray yazar yorumları

Biz Fatih Terim’i eleştiriyorduk, ‘neden bu kadar Babel’i oynatıyorsun, oyuncu değiştirmek için neden 75. dakikaya kadar bekliyorsun’ diye. Şimdi Katalan teknik adama bakıyorum, aynısını yapıyor. Geldi, gidiyor, tamam problemler yaşadı kabul ediyorum ama takıma en ufak bir katkısı olmadı. Onun için fark etmez. O şimdi kuzu kuzu 35 milyon lira tutan tazminatını alacak, güzel güzel de tatile çıkar. Ne kadar üzücü değil mi? (OSMAN ŞENHER/MİLLİYET)