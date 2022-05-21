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Antalyaspor - Galatasaray yazar yorumları

Galatasaray, Süper Lig'deki son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, mücadeleyi ve sarı-kırmızılıların performasını değerlendirdi

  • 01
    Antalyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    Torrent yine bildiğimiz gibi ligin son haftasında genç oyuncuları kadroya almadı. Geleceği olmayan oyuncuları sahaya sürdü, puanlar alma derdine düştü. 90 dakikalık bölümde sadece bazı sekansları (bölümleri) iyi oynayabildi. Oyun tutarlılığı olmadığı gibi oyuncu değişiklikleri de geç yapıldı. İlk devre çok ciddi sayısal yüzdeyse topa sahip olup santrfor Gomis'i 4 defa topla buluşturabildi. Torrent, Galatasaray'daki geleceğini sonlandırdı. (REHA KAPSAL/FOTOMAÇ)
  • 02
    Antalyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    Taylan-Berkan ikilisi iki yerli olarak sezonu gol atmadan tamamladı. Cicaldau ile Morutan kendilerine ödenen paraların karşılığını veremedi. Çapsız, kompleksli Torrent de başarısızlığın üstüne tuz biber oldu. Torrent'in kibri, takıntısı oyuncuları da küstürdü. Aklı fikri parada olan ve sık sık sözleşmesini dile getiren İspanyol hoca sezon sonu Galatasaray'dan ayrılacak oyuncuları oynatıp gelecek sezon da geniş kadroda yer alacak isimlere şans vermedi. Altyapıdan bir oyuncuyu bile oynatmayı düşünmedi. Yeni yönetim Galatasaray'ın başına hedefleri olan, hırslı, başarıya aç, güçlü yardımcıları olan ve hem oyuncuya şefkatli davranan hem de gerektiğinde disiplini ön plana çıkaran bir hocayı getirmeli. (LEVENT TÜZEMEN/SABAH)
  • 03
    Antalyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    Geçen hafta Adana karşısında Torrent, görev süresinde ilk defa iki tutucu orta saha oyuncusuyla yetinip Halil’i Gomis’in arkasında oynatmıştı. Halil de iyi yapmıştı bağlantı işini. Dün de yine görev süresinde ilk defa 4-3-1-2’ye döndü. Çift santrfor Babel Gomis’in arkasında Halil’i kullandı. Halil’i bağlantı oyuncusu olarak kullanmak, sanırım Torrent’in son dönemde aldığı en iyi karar. Dün de gol yine onun kurduğu bağlantı yoluyla geldi. (UĞUR MELEKE/HÜRRİYET)
  • 04
    Antalyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    Antalyaspor belli bir planda gidiyor. Peki Galatasaray son maça çıktı hiçbir planı yok! Nasıl olsun ki yönetim kurulu yok. Bu sene futbolumuzda yoklar senesiydi. İnşallah seneye böyle olmaz. Şu yazıyı kaleme alırken bile zorlanıyorum. Çünkü yazacak bir şey yok. (ERMAN TOROĞLU/FOTOMAÇ)
  • 05
    Antalyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    Biz Fatih Terim’i eleştiriyorduk, ‘neden bu kadar Babel’i oynatıyorsun, oyuncu değiştirmek için neden 75. dakikaya kadar bekliyorsun’ diye. Şimdi Katalan teknik adama bakıyorum, aynısını yapıyor. Geldi, gidiyor, tamam problemler yaşadı kabul ediyorum ama takıma en ufak bir katkısı olmadı. Onun için fark etmez. O şimdi kuzu kuzu 35 milyon lira tutan tazminatını alacak, güzel güzel de tatile çıkar. Ne kadar üzücü değil mi? (OSMAN ŞENHER/MİLLİYET)
  • 06
    Antalyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    Galatasaray da final yaptı. Finali de Kerem yaptı, Kerem olmasa Galatasaray ne yapardı bu sezon diye bir kez daha sordurdu. Galatasaray kötü bir yerde bitirdi ama Kerem olmasaydı daha da kötü olur muydu diye soruyoruz hala. Buralar Galatasaray'ın alışık olduğu yerler değil. (METİN TEKİN)
  • 07
    Antalyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    Galatasaray eğer ben yarışta olacağım, rakabete güçlü gireceğim kupayı da almaya adayım diyorsa Mustafa Muhammed'den başka bir forvet almak zorunda bana göre. Babel, Feghouli gidecek, mali yükler düşecek. Galatasaray maaş bütçesinden sekecek olanlarla buraya çok iyi bir santrafor alabilir çok rahat. En önce bu oyunda savunma önüne adam lazım Galatasaray'a. (ÖNDER ÖZEN)
  • 08
    Antalyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    Nuri Şahin'e helal olsun; Antalya gibi güzel ve önemli bir şehre layık bir futbol takımı oluşturdu. Şimdi adı (bence biraz erken olsa da) Galatasaray'la anılıyor. Üst düzey futbol kariyeri, kaliteli duruşuyla her şeyin en güzeline layık bu kardeşimiz umarım en kısa zamanda diplomasına da kavuşur. O vakit geldiğinde Alman kulüpleri bizim kulüplerimize Nuri Şahin'i yar etmezler diye düşünüyorum. (SERKAN KORKMAZ/FOTOMAÇ)
  • 09
    Antalyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    Maçı izleyen Galatasaray taraftarlarının, son düdükle birlikte Allah'a şükür bu sezon bitti demiştir. Çünkü gerçekten en son 2011 sezonunda eksi 5 averajla ligi tamamlıyor. Bir de bu sezon. Koskoca Galatasaray takımı, Avrupa'da başarılı olan bu takım ligi eksi 2 averajla bitirdi. (NİHAT KAHVECİ)
  • 10
    Antalyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    Galatasaray Avrupa maçlarında, özellikle Nou Camp'ta blok halinde hareket edip rakip ataklarında savunulacak bölgeyi daraltmak üzerine kurdu düzeni. Türkiye liginde bu taktikle şampiyon olamazsınız. (TÜMER METİN)
  • 11
    Antalyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    Galatasaray 11'e 10 oynadı. Fizik olarak takımın çok altında. Hem atacak, hem geçecek. Adam geçecek, bire birde iyi olacak. Dar alanda bir şekilde iş yapacak oyunculara ihtiyacı var. Full paket oyuncu lazım. Gomis bu kalitede oyuncu değil. Galatasaray'ın bunu bekleyecek vakti ve zamanı yok. Full paket bir forvete ihtiyacı var. Gomis gelecek sezon birinci forvet olamaz. Galatasaray sadece Kerem'in deparlarıyla yürümeye çalıştı. (AYHAN AKMAN)

     
  • 12
    Antalyaspor - Galatasaray yazar yorumları

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