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        Antalyaspor - Sivasspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Antalyaspor, evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri Safuri ve Veysel Sarı kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 21:59 Güncelleme: 29.11.2024 - 22:09
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        Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Sivasspor, 14. haftanın açılış maçında kozlarını paylaştı. Ev sahibi Antalyaspor mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

        Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri 40. dakikada Ramzi Safuri ile 66. dakikada Veysel Sarı kaydetti.

        Sivasspor'un tek golü 43. dakikada Fode Koita'dan geldi.

        Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Alex'in öğrencileri, bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 8. sıraya tırmandı.

        Galibiyet hasreti üç maça çıkan 7. sıradaki Yiğidolar ise 18 puanda kaldı.

        Stat: Corendon Airlines Park Antalya

        Hakemler: Yasin Kol, Hakan Yemişken, Murat Şener

        Onvo Antalyaspor: Kenen Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko (Dk. 63 Townsend), Soner Dikmen (Dk. 90 Mert Yılmaz), Kaluzinski, Safuri (Dk. 90 Emre Uzun) , Samudio (Dk. 24 Van de Streek), Gaich

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Dk. 86 Menig), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Poungouras, Koita, Pritchard (Dk. 67 Turgunbayev), Charisis (Dk.90+2 Bekir Turaç Böke), Rodrigues (Dk. 67 Balde), Manaj

        Goller: Dk. 40 Safuri, Dk. 66 Veysel Sarı (Onvo Antalyaspor), Dk. 43 Koita (Net Global Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 50 Veysel Sarı, Dk. 63 Gaich, Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+7 Thalisson (Onvo Antalyaspor)

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