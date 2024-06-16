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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı! - Beşiktaş Haberleri

        Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı!

        Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.06.2024 - 11:10 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:10
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        Rebic'e İtalya'dan talip çıktı!
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        Beşiktaş'a sezon başında Milan'dan transfer edilen Ante Rebic Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamamıştı.

        Hırvat yıldız oyuncuya İtalya'dan talip çıktı.

        VERONA TALİP OLDU

        İtalyan Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Hellas Verona, Ante Rebic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

        2.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

        30 yaşındaki Hırvat oyuncu Beşiktaş'ta 22 maçta görev alırken 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.

        Senelik 2.5 milyon Euro kazanan Rebic'in 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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