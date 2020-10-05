Fıstıklı kadayıflı muhallebi tarifi kolay, lezzetli ve hafif bir tatlı. Ramazan ayında iftar sonrası için kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir tatlı alternatifi. Ayrıca çay saatleri için de bu tarifi kullanabilirsiniz. Bu lezzetli tatlı tarifini denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun.

Kaç Kişilik: 4-6

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Antep Fıstıklı Muhallebili Kadayıf İçin Gereken Malzemeler:

1 litre süt

1 paket krema

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

Üzeri İçin;

250 gram kadayıf

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı Antep fıstığı (öğütülmüş)

Antep Fıstıklı Muhallebili Kadayıf Yapılışı:

Fıstıklı kadayıflı muhallebiyi yapmak için önce işe kadayıfı hazırlamakla başlayabilirsiniz.

Kadayıflar yapışmışsa elinizle birbirinden ayırın.

Bıçak yardımıyla, küçük parçalar halinde doğrayın.

Bir yapışmaz tavayı kızdırın.

Kadayıfı içine alın.

Kısık ateşte kadayıfların rengi kızarana kadar kavurun.

Kadayıf yeterince kavrulup kıtır kıtır olunca, üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı toz şekerini katın.

Toz şeker ve tereyağını kadayıfın içine ilave edip, karıştırmaya devam edin.

Şeker ve tereyağı eriyince, ocağın altını kapatın.

İçine öğütülmüş Antep fıstığını ilave edip, iyice karıştırın ve kenarda soğumaya bırakın.

Muhallebiyi hazırlamak için orta büyüklükte bir tencerenin içine süt, nişasta, unu alın. Bir çarpma teli karıştırın.

Ocağın altını yakın ve kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edin.

Muhallebi kaynayınca içine toz şekeri ilave edin.

3-4 dakika kısık ateşte, karıştırarak kaynatmaya devam edin.

Ocağın altını kapatınca vanilyayı ilave edip, karıştırın.

Biraz ılınması için bekletin.

Muhallebi ılınınca, içine kremayı ilave edin.

Çırpma teliyle ya da çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın.

Orta büyüklükte bir tepsiye, hazırladığınız kadayıfın yarısını alıp her tarafına yayın. Üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökün.

Her tarafı eşit olacak şekilde düzeltin.

Üzerine son olarak kalan kadayıfı, her tarafını kaplayacak şekilde dökün. Buzdolabında en az 3-4 saat bekletin ve iyice dondurun.

Donan tatlınızı dilimleyerek servis edin.

Afiyet Olsun…

Püf Noktası:

Tel kadayıfları kavururken devamlı karıştırın.

Karıştırmadan kavurursanız, kadayıfın birazı yanar birazı beyaz kalır ve istediğiniz görüntü ve lezzette olmaz.