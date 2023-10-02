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        Haberler Kültür-Sanat Resim Anthony Clavé’in eserleri İstanbul’da

        Anthony Clavé’in eserleri İstanbul’da

        Katalan ressam ve heykel sanatının özgün ve yenilikçi isimlerinden İspanyol sanatçı Anthony Clavé'in eserleri, Galeri Artist İstanbul'da sanatseverleri bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:50
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        Anthony Clavé'in eserleri İstanbul'da
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        Galeri Artist İstanbul'da düzenlediği ekim ayı sergisinde Katalan ressam ve heykel sanatının özgün ve yenilikçi isimlerinden, İspanyol sanatçı Anthony Clavé'nin çeşitli dönem eserlerinden bir seçki sunuyor.

        SANATÇI HAKKINDA...

        Clavé’nin üslubu zaman içinde dekoratif tarzdan minimal estetiğe, sonrasında da tamamen soyuta evrilir.

        Bonnard, Vuillard ve Roualt gibi sanatçılardan etkilenen Clavé’nin eserlerinde gölge, doku ve renk sınırlarını araştırarak özellikle kolajlarında deneyselliği gözlemleyebiliriz.

        Ticari ve dekoratif işlerden geçimini sağlayan Clavé, yaptığı film afişleri, illüstrasyonlar ve gazeteler için karikatürler çizerek sanat hayatına adım atmasından dolayı daha grafik ve teatral eğilimlerle başlayan ve lirik, deneysel soyutlamalarıyla bilinen sanatçının ilerleyen yıllarında boya ve kolajı sentezlediği eserlere şahit oluruz.

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        20. yüzyıl sanatçılarında sıkça rastlanan bir durum olarak Clavé de baleler için dekor ve kostümler tasarlamıştır.

        New York’taki bir gezisi esnasında metrolardaki grafitilerden oldukça etkilenen sanatçı, kilim ve halılar üzerine de resimler yapmıştır. La Gloire des Rois’yı betimleyen gravürler yapmıştır. Önceden düşünülen ve tasarlanan bir fikir yönünde arayış içine girmez.

        Ne için arayışta olduğunu bilip onu bulamamanın işe yaramaz olduğunu düşünür. Bu nedenle materyalin kendisinden çok materyal ile ne yapabileceği konusuna ilgilidir. Eserlerinde odaklandığı temel noktalardan biri olan doku meselesi ilk işi olan boyacılıkta ahşap ve elyaf gibi malzemelerle iç içe olmasından kaynaklanır.

        Yaptığı obje çizimlerine, kolajlara tek tek hikayeler uydurabilecekken bunu tercih etmez. Kendini entelektüel bir ressam olarak nitelendirmeyen Clavé, teatrallikten uzak, içgüdüsel bir tutum içindedir. Sanatçı kelimesinden de hoşlanmaz ve zanaatkar sıfatını kendine daha uygun görür.

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        Materyal ve teknikler konusunda doyumsuz bir merak içindedir. Bu durum onu daha fazlasını keşfetmeye teşvik eder. Materyal olarak değil form olarak ilgisini çeken eldivenleri eserlerinde bir imge olarak kullanması 1970’te başlamıştır.

        Clavé yalnızca, adeta O’nun kozası haline gelen ve kendisiyle birlikte şekillenen atölyesinde çalışabilirdi. Kalabalık atölyesi sanatçıya tekrar karşılaşıp kullanabileceği objeler sunardı. Bu sayede kendisi ile hayat bulan ve şekillenen atölyesinde yaşayan eserler üretirdi. Clavé’nin atölyesi, sanatçının hayatı boyunca eserlerine yaşanmışlık katan çok önemli bir araç konumundadır.

        Antoni Clavé, yenilikçi tarzı ve vizyonuyla sanat dünyası üzerinde önemli ve kalıcı bir etki bırakmıştır ve mirası birkaç önemli başlıkta belirtilebilir.

        ÇOK YÖNLÜLÜK VE YENİLİK

        Clavé'nin resim, heykel, baskıresim ve sahne tasarımı dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışma yeteneği onun çok yönlülüğünü ortaya koymuştur. Kum, katran ve kumaş gibi malzemeleri yenilikçi kullanım tarzı, sanatsal ifade olanaklarını genişletti. Karma materyallerle yapılan bu deneyim, bir sonraki nesil sanatçıları derinden etkiledi.

        FİGÜRASYONDAN SOYUTLAMAYA GEÇİŞ

        Clavé'nin figüratif sanattan soyutlamaya doğru evrimi, onun uyum sağlama yeteneğini ve yeni sanatsal sınırları keşfetme hevesini yansıtıyor. İlk melankolik ve figüratif çalışmaları canlı ve dinamik soyutlamalara dönüşerek değişimi ve sanatsal gelişimi benimseme yeteneğini ortaya koydu.

        Görseller Galeri Artist İstanbul'un Instagram hesabından alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Galeri Artist
        #Anthony Clave
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