Anthony Musaba: Bu galibiyet moral olacak

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 4-1 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından Anthony Musaba, galibiyeti değerlendirdi.

"BU GALİBİYET BİZE MORAL OLACAK"

Hollandalı futbolcu, "Bu performansı her maçta göstermeliyiz. Bugün de bunu sahaya yansıtabildiğimiz için mutluyum. Bu galibiyet moral olacak. Bir araya gireceğiz, enerji depolayacağız, takım ruhunu tekrar sürdürmek istiyoruz. Takımın performansından mutluyum." dedi.

DERBİ SÖZLERİ

Musaba, ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş ile oynayacakları derbi için, "Bir derbi maçı her zaman ekstra anlam taşır. Biz oyuncular olarak her maçı kazanmalıyız. Bizim için her maç gibi gibi bir maç. Tek odağımız bu. Umarım iyi oynayıp 3 puanı alırız." yanıtını verdi.