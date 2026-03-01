Canlı
        Anthony Musaba: Henüz kaybedilmiş bir şey yok - Fenerbahçe Haberleri

        Anthony Musaba: Henüz kaybedilmiş bir şey yok

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Anthony Musaba, 2-2 berabere kaldıkları Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Henüz kaybedilmiş bir şey yok" dedi.

        Giriş: 01.03.2026 - 22:37
        "Henüz kaybedilmiş bir şey yok"

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Anthony Musaba, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "HENÜZ KAYBEDİLMİŞ BİR ŞEY YOK"

        Hollandalı futbolcu, "Hala sakin kalmaya devam etmeliyiz. Bu maça iyi başlamadık. Sonrasında 2 gol attık ve sahada savaşçı ruhu göstermeye çalıştık. Bu ruhu göstermeye devam etmeliyiz. Henüz kaybedilmiş bir şey yok." dedi.

        Musaba, "Sezon sonunda iyi şeyler başarmış olmak istiyoruz. 1 puan bizi memnun etmedi ama sakin kalıp en iyi şekilde çalışmaya devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.

