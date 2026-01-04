Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Anthony Nwakaeme: Hocam görev verirse elimden geleni yapacağım - Futbol Haberleri

        Anthony Nwakaeme: Hocam görev verirse elimden geleni yapacağım

        Trabzonspor Kaptanı Anthony Nwakaeme, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi, "Hocam görev verirse elimden geleni yapacağım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 21:49 Güncelleme: 04.01.2026 - 21:49
        "Hocam görev verirse elimden geleni yapacağım"
        Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi.

        Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı.

        Basın toplantısında konuşan Trabzonspor Kaptanı Anthony Nwakaeme, maçı kazanarak öncelikle finale çıkmak sonrasında da finalde kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

        "KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ"

        Basın toplantısında konuşan ve kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Anthony Nwakaeme, "Hocamızın dediği gibi zor bir maç oynayacağız. Eksik oyuncularımız var ama en önemli şey Trabzonspor forması. Yarın kim oynarsa oynasın yakışan mücadeleyi vermek gerekiyor. Yarınki maçı kazanıp öncelikle finale uzanmak ve finalde de kazanıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak ama takım olarak elimizden geleni yapıp yarın galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.

        "HOCAM GÖREV VERİRSE ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

        Sakatlık sonrası durumu ile ilgili de bilgi veren Nwakaeme, "Antrenmanlarımı bir süredir yapıyorum takımla ve bireysel olarak. Hocamız ve sağlık ekibimiz benimle çok ilgilendi. Elbette daha hazır değilim ama hocam görev verirse elimden geleni yapacağımı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

