Bölge hakkında halk arasında çok fazla söylenti olduğunu anlatan Mahmud, "Hazreti Yusuf'u gören kadınların onun güzelliği karşısında şaşıp ellerini kesmeleri hadisesinin burada gerçekleştiği gibi kulaktan dolma birçok hikaye duymuştum. Ancak buraya gelip, gözlerimle gördükten sonra söz konusu söylentilerin bir kuruntudan ibaret olduğu kanısına vardım" diye konuştu.