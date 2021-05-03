Juventus, Conte'nin 3 şampiyonluk alarak başlattığı, Massimiliano Allegri ile üst üste elde edilen 5 şampiyonlukla devam eden şampiyonluk çağında, son olarak Massimo Sarri ile 1 şampiyonluk daha kazanarak, toplamda 9 yıl arka arkaya Serie A'da ipi göğüsleyip tarihe geçti.