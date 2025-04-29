Antonio Rudiger 6 maç men cezası aldı
Real Madrid'in stoperi Antonio Rudiger, İspanya Kral Kupası Finalindeki Barcelona karşılaşmasında hakeme yabancı madde fırlattığı gerekçesiyle 6 maç men cezası aldı.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası Finalindeki Barcelona maçında hakeme yabancı madde fırlatan Antonio Rudiger'den kötü haber aldı.
İspanya'dan COPE'ta yer alan habere göre, Barcelona ile oynanan İspanya Kral Kupası final maçının son anlarında hakeme yabancı cisim fırlatan Alman savunma oyuncusu 6 maç men cezası aldı.
Rüdiger, Barcelona maçında hakeme yabancı cisim fırlatmasının ardından sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. 32 yaşındaki futbolcu, ameliyatı sonrası 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Real Madrid'de bu sezon 49 maçta süre bulan Rüdiger, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.