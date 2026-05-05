AÖF 2026 FİNAL SINAVLARI: AÖF finalleri ne zaman? AÖF giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı?
AÖF giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin akademik takvimine göre bahar dönemi final sınavları için geri sayım sürerken, sınava girecek öğrenciler hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Adaylar bir yandan da sınav giriş yerlerine dair bilgilere ulaşmak için araştırmalarını hızlandırmış durumda. Peki AÖF finalleri ne zaman? AÖF giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? Ayrıntılar haberimizde.
AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN?
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı, 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde hafta sonu yapılacak. Sınavların sabah oturumları saat 09.30’da, öğleden sonra oturumları ise 14.00’te başlayacak. Adaylar, belirtilen saatlerde sınav merkezlerinde hazır bulunacak.
AÖF GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler, sınav giriş yerlerini “aosogrenci.anadolu.edu.tr” adresi üzerinden görüntüleyebilecek.