AÖF sınav sonuçları açıklandı! Günlerdir "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı" şeklinde gelen sorular bugün itibariyle cevap bulmuş oldu. Anadolu Üniversitesi AÖG güz dönemi final sınav sonuçlarını resmi internet sayfasında öğrencilerinin erişine açtı. İşte AÖF akademik takvimi ve AÖF sonuçlarına dair detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2019

AÖF final sınavı 12 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Sınav sonuçları bugün akşam saatlerinde saat 16.00 sularında öğrencilerin erişimine açıldı. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası.

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AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

AÖF sınav soruları ve cevapları, eKampüs sayfası üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, şifreleri ile eKampüs'e girip haftasonu ter döktükleri sınavdaki soruları ve doğru cevapları görüntüleyebiliyor.

AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)

AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sistemini değiştirdi. Buna göre yeni sistemde, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?