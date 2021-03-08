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AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? 2021 AÖF sınavları yüz yüze mi olacak?

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? Soruları Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. AÖF akademik takviminde bahar dönemi sınav tarihleri yer alıyor. Peki, AÖF sınavları yüz yüze mi yoksa online mı olacak? Ayrıntılar haberimizde...

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? 2021 AÖF sınavları yüz yüze mi olacak?

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? AÖF sınavları yüz yüze mi olacak? Soruları merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönem koronavirüs sebebiyle online olan sınavlar bu dönem nasıl olacak merak ediliyor. Konuyla ilgili Açık Öğretim Fakültesi'nden açıklama geldi.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Koronavirüs sebebiyle güz dönemi sınavları online olan AÖF'ün bahar dönemi de sınavları online yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Koroanvirüs vaka sayıları göz önünde bulundurularak karar verilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2021 NEDİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi sınav tarihleri akademik takvimde yayımlandı. SInavlar 10-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Bahar dönemi ara sınav tercihleri ise 1 Mart 2021'te alınacak.

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