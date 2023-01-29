AÖF sınav tarihleri, yayımlanan 2022-2023 yılı akademik takvimi ile birlikte belli oldu. Takvime göre; güz dönemi final sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Final sınavlarının düzenlenmesinin ardından gözler AÖF bütünleme sınavına çevrildi. Peki, AÖF bütünleme sınavı var mı, yok mu? İşte AÖF bütünleme sınavı tarihleri ile ilgili detaylar...