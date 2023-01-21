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AÖF final soruları ve cevap anahtarı sınava giren öğrenciler tarafından bekleniyor!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları düzenlenmeye devam ediyor. 2022 - 2023 akademik takvimi ile AÖF güz Dönemi final sınavları 21 ve 22 Ocak tarihlerinde 81 il sınav kapsamında gerçekleştiriliyor. Final sınavları ile AÖF soruları ve cevap anahtarı araştırmaları binlerce öğrenci tarafından gündeme geldi. İşte AÖF sınav soru ve cevap anahtarına dair güncel bilgiler...

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  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2022 - 2023 AÖF soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? AÖF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

    AÖF soru ve cevap anahtarı araştırmaları yoğunlaştı. AÖF final sınavları 21 Ocak Cumartesi günü başladı. Yarın ise sınavın ikinci oturumu gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavına katılan öğrenciler "AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...
  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2022 - 2023 AÖF soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? AÖF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

    AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI BAŞLADI

    2022 - 2023 yılı AÖF sınav tarihleri yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu. Takvime göre; güz dönemi final sınavları 21 - 22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılıyor.
  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2022 - 2023 AÖF soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? AÖF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

    AÖF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI? 

    AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz erişime açılmadı. Cevap anahtarı yayınlandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 
  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2022 - 2023 AÖF soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? AÖF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

    AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar göz önüne alındığında sonuçların sınavın ardından 10 - 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının şubat ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.
  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2022 - 2023 AÖF soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? AÖF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

    AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023'de yapılacak.
  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2022 - 2023 AÖF soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? AÖF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

    AÖF SINAV TARİHLERİ

    Güz dönemi ara sınavları 10 - 11 Aralık 2022

    Güz dönemi dönem sonu sınavları 21 - 22 Ocak 2023

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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