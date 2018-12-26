AÖF yani Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri, final sınavlarına hazırlanan öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF'te en son vize sınavı heyecanı yaşanmış, 24 - 25 Kasım'da öğrencilerin katılımıyla yapılan AÖF vize sınavı sonuçları 5 Aralık'ta açıklanmıştı. Şimdi yarıyıl tatiline sayılı gün kala öğrenciler, final sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Öğrenciler AÖF final sınav tarihlerine göre, hazırlıklarını tamamlayacak. 2018 - 2019 AÖF sınavlarına dair detaylar haberimizde.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF 2018 - 2019 akademik takvimine göre, final sınavları 12 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde belirlenen sınav merkezlerinde öğrencilerin katılımıyla yapılacak. AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi ise akademik takvimde yer almıyor.



2018 - 2019 AÖF SINAV TARİHLERİ - AKADEMİK TAKVİMİ

SINAV TARİHLERİ Sınav Türü Sınav Tarihi Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019 2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ Sınav Türü Son Tercih Tarihi Açıklama Güz Dönemi Ara 8 Ekim 2018 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir. Güz Dönemi Dönem Sonu 26 Kasım 2018 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir. Bahar Dönemi Ara 25 Şubat 2019 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir. Bahar Dönemi Dönem Sonu 15 Nisan 2019 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

BAHAR DÖNEMİ Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre KAYIT YENİLEME

EKLE/SİL - Açıköğretim

- İktisat

- İşletme 11 Şubat 2019 Pazartesi

22 Şubat 2019 Cuma 22 Şubat 2019 Cuma 12 Gün

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