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AÖF yani Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri, final sınavlarına hazırlanan öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF'te en son vize sınavı heyecanı yaşanmış, 24 - 25 Kasım'da öğrencilerin katılımıyla yapılan AÖF vize sınavı sonuçları 5 Aralık'ta açıklanmıştı. Şimdi yarıyıl tatiline sayılı gün kala öğrenciler, final sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Öğrenciler AÖF final sınav tarihlerine göre, hazırlıklarını tamamlayacak. 2018 - 2019 AÖF sınavlarına dair detaylar haberimizde.
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
AÖF 2018 - 2019 akademik takvimine göre, final sınavları 12 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde belirlenen sınav merkezlerinde öğrencilerin katılımıyla yapılacak. AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi ise akademik takvimde yer almıyor.
2018 - 2019 AÖF SINAV TARİHLERİ - AKADEMİK TAKVİMİ
|SINAV TARİHLERİ
|Sınav Türü
|Sınav Tarihi
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|24 - 25 Kasım 2018
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|12 - 13 Ocak 2019
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|13 - 14 Nisan 2019
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|25 - 26 Mayıs 2019
|2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı
|20 Temmuz 2019
|SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ
|Sınav Türü
|Son Tercih Tarihi
|Açıklama
|Güz Dönemi Ara
|8 Ekim 2018
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
|Güz Dönemi Dönem Sonu
|26 Kasım 2018
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
|Bahar Dönemi Ara
|25 Şubat 2019
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
|Bahar Dönemi Dönem Sonu
|15 Nisan 2019
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
|BAHAR DÖNEMİ
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
|KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
|- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
|11 Şubat 2019 Pazartesi
22 Şubat 2019 Cuma
|22 Şubat 2019 Cuma
|12 Gün
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