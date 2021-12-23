AÖF görevli ücretleri ne kadar, ne zaman yatacak?

27-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları sonrası gözetmenlerin gözü AÖF görevli ücretlerine çevrildi. Gözetmenler AÖF görevli ücretleri ne kadar? Sorusuna yanıt arıyorlar. AUGİS sınav görev ücretleri açıkladı. Peki, AÖF görevli ücretleri ne kadar? AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

AÖF GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı. Bina Sınav Sorumlusu 280 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL, Salon Başkanı 200 TL, Gözetmen 170 TL olarak belirlendi.

AÖF GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sınav ücretlerinin yatacağı net tarih açıklanmadı. Görevli ücretlerine dair detaylar, https://augis.anadolu.edu.tr/#!/ üzerinden takip ediliyor.