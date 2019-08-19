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HaberlerGündem

AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? 2019 - 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF akademik takvimi

AÖF yeni dönem kayıt işlemleri ilk kez Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olacaklar tarafından araştırılırken, mevcut öğrenciler de AÖF kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor. İşte 2019 - 2020 AÖF kayıt tarihleri

AÖF

AÖF kayıtları ne zaman? Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri belli mi? soruları öğrenciler tarafından soruluyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yayınladığı 2019 - 2020 akademik takviminde bu soruların cevaplarına da yanıt veriyor. AÖF kayıt tarihlerine dair detaylar haberimizde.

AÖF KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

GÜZ DÖNEMİ
Kayıt Türüİnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**Mazeretli Kayıt TarihiSüre
YENİ KAYIT- İkinci Üniversite02 Eylül 2019 Pazartesi
18 Ekim 2019 Cuma		18 Ekim 2019 Cuma36 Gün
- ÖSYS Yeni Kayıt
- ANADOLUYÖS		02 Eylül 2019 Pazartesi
13 Eylül 2019 Cuma		13 Eylül 2019 Cuma11 Gün
- Ek Yerleştirme
- Dikey Geçiş
- Sağlık Lisans Tamamlama		16 Eylül 2019 Pazartesi
20 Eylül 2019 Cuma		20 Eylül 2019 Cuma5 Gün
- Yatay Geçiş16 Eylül 2019 Pazartesi
18 Eylül 2019 Çarşamba		​18 Eylül 2019 Çarşamba3 Gün
- Yatay Geçiş Ders Ekleme***

17 Ekim 2019 Perşembe
18 Ekim 2019 Cuma

18 Ekim 2019 Cuma2 Gün
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL		- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		07 Ekim 2019 Pazartesi
18 Ekim 2019 Cuma		18 Ekim 2019 Cuma12 Gün

AÖF SINAV TARİHLERİ 2019 - 2020

SINAV TARİHLERİ
Sınav TürüSınav Tarihi
Güz Dönemi Ara Sınavı14 - 15 Aralık 2019
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı18 - 19 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı18 - 19 Nisan 2020
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı13 - 14 Haziran 2020
Yaz Okulu Sınavı22 - 23 Ağustos 2020

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