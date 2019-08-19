AÖF kayıtları ne zaman? Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri belli mi? soruları öğrenciler tarafından soruluyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yayınladığı 2019 - 2020 akademik takviminde bu soruların cevaplarına da yanıt veriyor. AÖF kayıt tarihlerine dair detaylar haberimizde.
AÖF KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
|GÜZ DÖNEMİ
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
|YENİ KAYIT
|- İkinci Üniversite
|02 Eylül 2019 Pazartesi
18 Ekim 2019 Cuma
|18 Ekim 2019 Cuma
|36 Gün
|- ÖSYS Yeni Kayıt
- ANADOLUYÖS
|02 Eylül 2019 Pazartesi
13 Eylül 2019 Cuma
|13 Eylül 2019 Cuma
|11 Gün
|- Ek Yerleştirme
- Dikey Geçiş
- Sağlık Lisans Tamamlama
|16 Eylül 2019 Pazartesi
20 Eylül 2019 Cuma
|20 Eylül 2019 Cuma
|5 Gün
|- Yatay Geçiş
|16 Eylül 2019 Pazartesi
18 Eylül 2019 Çarşamba
|18 Eylül 2019 Çarşamba
|3 Gün
|- Yatay Geçiş Ders Ekleme***
17 Ekim 2019 Perşembe
|18 Ekim 2019 Cuma
|2 Gün
|KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
|- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
|07 Ekim 2019 Pazartesi
18 Ekim 2019 Cuma
|18 Ekim 2019 Cuma
|12 Gün
AÖF SINAV TARİHLERİ 2019 - 2020
|SINAV TARİHLERİ
|Sınav Türü
|Sınav Tarihi
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|14 - 15 Aralık 2019
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|18 - 19 Ocak 2020
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|18 - 19 Nisan 2020
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|13 - 14 Haziran 2020
|Yaz Okulu Sınavı
|22 - 23 Ağustos 2020
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