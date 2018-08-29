AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, açıklanan akademik takvim ile birlikte belli oldu. AÖF'ün resmi sitesinde öğrenciler çin bir de harç müjdesi yer alıyor. AÖF basılı kitap yerine dijital kitaba geçiyor. Böylece düşen maliyetler öğrencilerin harç ücretlerine de yansıyacak ve öğretim gideri ücreti 225 liraya düşecek. AÖF kayıt tarihleri ve harç ücretlerine dair detaylar haberimizde.
AÖF KAYIT TARİHLERİ 2018 - 2019
|GÜZ DÖNEMİ
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
|YENİ KAYIT
|- ÖSYS Yeni Kayıt
|03 Eylül 2018 Pazartesi
10 Eylül 2018 Pazartesi
|10 Eylül 2018 Pazartesi
|7 Gün
|- İkinci Üniversite
|11 Eylül 2018 Salı
21 Eylül 2018 Cuma
|21 Eylül 2018 Cuma
|10 Gün
|- Yatay Geçiş
|19 Eylül 2018 Çarşamba
21 Eylül 2018 Cuma
|21 Eylül 2018 Cuma
|3 Gün
|
- Ek Yerleştirme
- Dikey Geçiş
|24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma
|28 Eylül 2018 Cuma
|5 Gün
|
- Af Kayıt (7143 Sayılı Kanun)
-Sağlık Lisans Tamamlama
|24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma
|28 Eylül 2018 Cuma
|5 Gün
|- Yatay Geçiş Ders Ekleme***
|04 Ekim 2018 Perşembe
05 Ekim 2018 Cuma
|05 Ekim 2018 Cuma
|2 Gün
|KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
|- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
|24 Eylül 2018 Pazartesi
05 Ekim 2018 Cuma
|05 Ekim 2018 Cuma
|12 Gün
ÖĞRENCİLERE ÖĞRETİM GİDERİ MÜJDESİ
Öğrencilerimize daha güncel ve doğru bilgiyi sunabilmek, kâğıt ve baskı maliyetlerindeki yükselme ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencilerimizi korumak ve her yıl milyonlarca kitap basılması nedeniyle doğaya verilen zararı en aza indirmek ve kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak amacıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilerimize basılı kitap vermek yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulacak olan dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerimiz kullanılacaktır. Bu adımlar neticesinde elde edilen maliyet düşüşü öğrencilerimize olumlu bir şekilde yansıtılacak ve hâlihazırda 275 TL olup basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 TL’nin üzerine çıkması kaçınılmaz olan öğretim gideri 225 TL’ye düşürülecektir. Üniversitemizin topluma hizmet misyonunun vazgeçilmez unsuru olan dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerimize yönelik yeni uygulamalarımız da öğrencilerimiz ve kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.
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