AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, açıklanan akademik takvim ile birlikte belli oldu. AÖF'ün resmi sitesinde öğrenciler çin bir de harç müjdesi yer alıyor. AÖF basılı kitap yerine dijital kitaba geçiyor. Böylece düşen maliyetler öğrencilerin harç ücretlerine de yansıyacak ve öğretim gideri ücreti 225 liraya düşecek. AÖF kayıt tarihleri ve harç ücretlerine dair detaylar haberimizde.

AÖF KAYIT TARİHLERİ 2018 - 2019

GÜZ DÖNEMİ Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre YENİ KAYIT - ÖSYS Yeni Kayıt 03 Eylül 2018 Pazartesi

10 Eylül 2018 Pazartesi 10 Eylül 2018 Pazartesi 7 Gün - İkinci Üniversite 11 Eylül 2018 Salı

21 Eylül 2018 Cuma 21 Eylül 2018 Cuma 10 Gün - Yatay Geçiş 19 Eylül 2018 Çarşamba

21 Eylül 2018 Cuma 21 Eylül 2018 Cuma 3 Gün - Ek Yerleştirme

- Dikey Geçiş 24 Eylül 2018 Pazartesi

28 Eylül 2018 Cuma 28 Eylül 2018 Cuma 5 Gün - Af Kayıt (7143 Sayılı Kanun) -Sağlık Lisans Tamamlama 24 Eylül 2018 Pazartesi

28 Eylül 2018 Cuma 28 Eylül 2018 Cuma 5 Gün - Yatay Geçiş Ders Ekleme*** 04 Ekim 2018 Perşembe

05 Ekim 2018 Cuma 05 Ekim 2018 Cuma 2 Gün KAYIT YENİLEME

EKLE/SİL - Açıköğretim

- İktisat

- İşletme 24 Eylül 2018 Pazartesi

05 Ekim 2018 Cuma 05 Ekim 2018 Cuma 12 Gün

ÖĞRENCİLERE ÖĞRETİM GİDERİ MÜJDESİ

Öğrencilerimize daha güncel ve doğru bilgiyi sunabilmek, kâğıt ve baskı maliyetlerindeki yükselme ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencilerimizi korumak ve her yıl milyonlarca kitap basılması nedeniyle doğaya verilen zararı en aza indirmek ve kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak amacıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilerimize basılı kitap vermek yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulacak olan dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerimiz kullanılacaktır. Bu adımlar neticesinde elde edilen maliyet düşüşü öğrencilerimize olumlu bir şekilde yansıtılacak ve hâlihazırda 275 TL olup basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 TL’nin üzerine çıkması kaçınılmaz olan öğretim gideri 225 TL’ye düşürülecektir. Üniversitemizin topluma hizmet misyonunun vazgeçilmez unsuru olan dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerimize yönelik yeni uygulamalarımız da öğrencilerimiz ve kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.

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