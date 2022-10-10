AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. İktisat ve İşletme Fakülteleri yeni eğitim öğretim dönemi için güz dönemi kayıt yenileme işlemleri AÖF'ün resmi sitesi üzerinden yapılıyor. İşte "AÖF kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır?" sorularının yanıtı...