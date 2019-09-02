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HaberlerGündem

AÖF kayıtları nasıl yapılır? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF 2. üniversite ve yeni kayıt detayları

AÖF yeni kayıt ve ikinci üniversite kayıtları bugünden itibaren Anadolu Üniversitesi tarafından alınmaya başlandı. ÖSYS ile yeni 2019 AÖF'e yeni kayıt yaptıracak adaylar için son tarih 13 Eylül 2019 iken ikinci üniversite kayıtları 18 Ekim'e kadar sürecek. Peki 2019 AÖF kayıtları nasıl yapılır?

AÖF

AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırmak isteyen adaylar için kritik süreç başladı. AÖF ile örgün eğitme devam edemeyen adaylar istedikleri bölümleri okuma şansı elde ediyor. 4 yıllık üniversite öğrencileri ya da mezunları ise sınavsız bir şekilde, istedikleri ikinci bir bölümü daha okuma şansını yakalıyor. İşte 2019 AÖF akademik takvimi ve AÖF kayıtlarına dair tüm ayrıntılar...

AÖF YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Buna göre;

Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim sistemi programlarında aynı anda farklı düzeylerde (lisans, ön lisans ve lisansüstü) eğitime devam edilebilmekte ancak, aynı anda iki örgün ön lisans veya iki örgün lisans programında eğitime devam edilememektedir. Ancak;

1. Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

2. Yukarıdaki koşullarda açık öğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

3. Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.

4. ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

5. Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.

6. Açık öğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.

7. Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açık öğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açık öğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

8. Açık öğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

9. Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.

AÖF 2019 - 2020 AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ
Kayıt Türüİnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**Mazeretli Kayıt TarihiSüre
YENİ KAYIT- İkinci Üniversite02 Eylül 2019 Pazartesi
18 Ekim 2019 Cuma		18 Ekim 2019 Cuma36 Gün
- ÖSYS Yeni Kayıt
- ANADOLUYÖS		02 Eylül 2019 Pazartesi
13 Eylül 2019 Cuma		13 Eylül 2019 Cuma11 Gün
- Ek Yerleştirme
- Dikey Geçiş
- Sağlık Lisans Tamamlama		16 Eylül 2019 Pazartesi
20 Eylül 2019 Cuma		20 Eylül 2019 Cuma5 Gün
- Yatay Geçiş16 Eylül 2019 Pazartesi
18 Eylül 2019 Çarşamba		​18 Eylül 2019 Çarşamba3 Gün
- Yatay Geçiş Ders Ekleme***

17 Ekim 2019 Perşembe
18 Ekim 2019 Cuma

18 Ekim 2019 Cuma2 Gün
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL		- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		07 Ekim 2019 Pazartesi
18 Ekim 2019 Cuma		18 Ekim 2019 Cuma12 Gün
BAHAR DÖNEMİ
Kayıt Türüİnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**Mazeretli Kayıt TarihiSüre
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL		- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		17 Şubat 2020 Pazartesi
28 Şubat 2020 Cuma		28 Şubat 2020 Cuma12 Gün
YAZ OKULU
Kayıt Türüİnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**Mazeretli Kayıt TarihiSüre
YAZ OKULU DERS SEÇME- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		06 Temmuz 2020 Pazartesi
10 Temmuz 2020 Cuma		10 Temmuz 2020 Cuma5 Gün

 

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