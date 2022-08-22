YKS tercih sürecinin sona ermesinin ardından yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye kayıt yaptırmayı bekleyen öğrenciler AÖF kayıt tarihlerini yakından takip ediyor. İlk kez kayıt yaptıracak olanlar kayıt ücreti ve kayıtların nasıl yapapılacağını araştırmaya başladı. Peki AÖF, AUZEF ve Anadolu Üniversitesi kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte AÖF kayıt tarihleri...