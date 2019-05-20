AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınavına giriş belgeleri yayınlandı. AÖF sınavına girecek adaylar final sınavı giriş belgelerini login.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak ulaşılabilecek. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? AÖF final sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖF final sınavına dair detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? AÖF 2019

25-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan AÖF bahar dönemi final sınav giriş belgesi yayınlandı. AÖF sınav giriş belgesini almak için aşağıda bulunan butona tıklayarak öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sistemini değiştirdi. Buna göre yeni sistemde, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)