AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF vize sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi araştırmaları hız kazandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı devam ederken vize sınavlarına girecek AÖF öğrencileri, sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, AÖF bahar dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan binlerce öğrenci, vize sınav tarihlerini yakından takip ediyor. Öğrencilerin bahar dönemi vize sınavları öncesinde sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. Bu kapsamda “AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, vize sınavları ne zaman yapılacak?” sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...
AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları (vize) 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi final sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Öğrenciler sınav giriş belgelerine, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi sayfası üzerinden ulaşabilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI TARİHİ
AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.