Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2026 AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman?

        AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF vize sınavları ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi araştırmaları hız kazandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı devam ederken vize sınavlarına girecek AÖF öğrencileri, sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, AÖF bahar dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 15:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        
        1

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan binlerce öğrenci, vize sınav tarihlerini yakından takip ediyor. Öğrencilerin bahar dönemi vize sınavları öncesinde sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. Bu kapsamda “AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, vize sınavları ne zaman yapılacak?” sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...

        2

        AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları (vize) 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

        3

        AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        AÖF bahar dönemi final sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

        4

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

        AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Öğrenciler sınav giriş belgelerine, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi sayfası üzerinden ulaşabilecek.

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        AÖF YAZ OKULU SINAVI TARİHİ

        AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

