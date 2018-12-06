AÖF vize sınav sonuçları açıklanmasının ardından öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) akademik takviminden final sınavı tarihlerini araştırıyor. AÖF sınav sonuçlarının ardından adaylar final sınavları için hazırlıklarına hız vermeye başladı. 2018 - 2019 eğitim dönemi AÖF final sınavı ne zaman? AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte AÖF'e dair detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR? 2018

AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler e-Posta Adresi (veya TC Kimlik Numarası) ve şifreleriyle otomasyon sistemine giriş yapıp sonuçları öğrenebiliyor.

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AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF SORU VE CEVAPLARI

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF MAZERET SINAVI VAR MI?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre: "Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir." denildi.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

SINAV TARİHLERİ Sınav Türü Sınav Tarihi Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019 2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

AÖF PUANLAMA SİSTEMİ

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçer

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçer

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçer

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçer

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçer

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçer

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçer

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçer

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır.

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